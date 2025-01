Programação completa, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

A Summit Nagal, a mais alta jogadora individual da Índia, estará ausente da Índia vs Togo, o empate da Copa Davis.

A Índia e o Togo seguiram as estradas contrastando com o empate do play-off da Copa do Mundo 1 da Copa Davis 2025. Lado sueco, perdendo por 4-0 em Estocolmo.

A estrada do Togo para os play-offs do Grupo 1 na Copa Davis 2025, incluiu uma vitória por 3-2 sobre a Indonésia nos play-offs do Grupo II de 2024. Desenho de tênis para estabelecer uma primeira reunião da Copa Davis com a Índia.

O Togo, no número 73 do mundo e o desamparado no concurso, procurará aproveitar a ausência de Sumital e Yuki Bhambri. Nagal e Bhambri teriam sido os melhores jogadores individuais e duplos da lista indiana.

Em jogo, é a oportunidade de progredir para as eliminatórias em 2026. Índia, os finalistas de 1987, têm a oportunidade de avançar contra os peixes da Copa Davis, embora sejam dirigidos sem o apoio de Nagal ou Bhambri. Na ausência de Nagal, Sasikumar Mukund é o jogador mais alto classificado pelos singles. O manto do melhor jogador duplo da Índia no próximo empate cai em Sriram Balaji.

Enquanto os índios avançaram para as eliminatórias nas edições anteriores, os Togolos ainda não chegaram lá. O Togo vai para o empate contra a Índia no final de 10 vitórias notáveis ​​em 11 empates. Eles procurarão recuperar a maneira como mostraram para surpreender a Letônia quando enfrentarem o número 38 da Índia em Nova Délhi.

Índia vs Togo, Davis Cup 2025 World Group I Play-Off-Detalles of the Party

Evento – Complexo DLTA, Nova Délhi.

Complexo DLTA, Nova Délhi. Superfície – Hard (ao ar livre)

Hard (ao ar livre) Datas – 1 e 2 de fevereiro.

1 e 2 de fevereiro. Horário de início – Sábado, 1 de fevereiro, ao meio -dia (IST), domingo, 2 de fevereiro ao meio -dia (IST).

Esquadrão Índia vs Togo

Índia: Sasikumar Mukund, Ramkumar Ramanathan, Karan Singh, Srram Balaji, Rathik Choudary Bollipalli.

Capitão No Player: Rohit Rajpal.

Ir: Thomas Yaka Kofi Setodji, Liova Ayite Ajavon, Hod’abalo Isak Padio, M’lapa Tingou Akomlo.

Capitão No Player: Alisama Agnamba

Onde e como ver a transmissão ao vivo e a transmissão ao vivo da Índia vs Togo, Davis Cup 2025 World Group I Play-off Tyle?

Os fãs de tênis no país podem sintonizar a ação ao vivo da Copa Davis entre a Índia e o Togo em DD Sports. A transmissão ao vivo para o evento estará disponível no canal DD Sports YouTube.

Índia vs Togo, Davis Cup 2025 World Group I Agendamento de ligação, acessórios e resultados

O cronograma será adicionado quando anunciado.

