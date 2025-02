Programação completa, partidas importantes e onde ver

A nova temporada de MLS começa em fevereiro.

A temporada de 2025 MLS começará no sábado, 22 de fevereiro. À luz disso, a liga apresenta formalmente o San Diego FC como sua 30ª equipe durante o MLS é o fim de semana de retorno.

A Major League Soccer começará sua competição de 30ª temporada no sábado, 22 de fevereiro, com a Major League Soccer está de volta no fim de semana de abertura, que contará com os 30 clubes de 30 MLS.

O casaco dos seguidores reinantes Victors Inter Miami CF enfrentará o New York City FC. No dia seguinte, o San Diego FC iniciará sua campanha inaugural no Dignity Health Sports Park contra o principal campeão da Copa de Futebol Ligas patrocinado pelo Audi Champion, The Galaxy.

Quando será o jogo da estrela do MLS?

O jogo da estrela do MLS de 2025 acontecerá na quarta -feira, 23 de julho, no Austin FC Stadium, em Austin, Texas. Na terça-feira, 22 de julho, a AT&T apresentará o desafio de habilidades All-Star da Major League Soccer. O oponente do jogo de estrelas do MLS de 2025 e mais informações sobre a competição de habilidades de futebol da Major League patrocinadas pela AT&T serão reveladas mais tarde.

Qual é a nova semana de rivalidade?

As partidas de rivalidade mais ilustres e históricas da liga serão apresentadas na semana da rivalidade do futebol da Major League, que ocorrerá por dois dias de 14 a 18 de maio.

Na quarta -feira, 14 de maio, o St. Louis City SC receberá o Sporting Kansas City em Enerizer Park para iniciar a semana rival. No sábado, 17 de maio, haverá seis competições de rivalidade, incluindo uma no Citi Field entre o New York City FC e o New York Red Bulls.

As Timbers de Portland e o Seattle Sounders FC se enfrentam em uma partida da Cascadia Cup em Providence Park em uma das mais longas rivalidades de futebol do país.

No domingo, 18 de maio, o Orlando City SC viajará para o Chase Stadium para interpretar seu rival entre Miami CF da Flórida, limitando a semana da rivalidade do futebol da Major League. No tempo que o esperado, o tráfego, o LAFC viaja para interpretar os rivais de Crosstown La Galaxy.

Qual é o formato da temporada de 2025?

Todos os clubes da MLS estão programados para 34 jogos sazonais regulares a partir desta temporada, 17 em casa e 17 anos fora, no formato da seguinte forma: cada equipe jogará seus rivais de conferência em uma visita recíproca (28 jogos) e mais seis jogos contra seis oponentes de a conferência oposta. Isso se deve à adição do San Diego FC como a 30ª franquia de futebol da Major League.

Para jogar na Copa das Ligas, a temporada fará uma pausa de 29 de julho a 31 de agosto. Para garantir mais igualdade na competição, nem todas as principais ligas participarão desta vez.

Onde e como ver a temporada MLS 2025?

Os 510 dos jogos da temporada de 2025 estarão acessíveis em mais de 100 nações com a temporada MLS na Apple TV. Além disso, a partida de sábado à noite será televisionada exclusivamente na rede com melhoria de produção.

