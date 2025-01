Programação de TV American Express 2025, canal, transmissão ao vivo, rádio, onde assistir ao evento do PGA Tour no PGA West

O PGA Tour retorna ao território continental dos Estados Unidos esta semana para dar início ao seu West Coast Swing, começando com o American Express 2025. Recebendo um campo completo de 156 jogadores em Palm Springs, Califórnia, o American Express contará com uma rotação de três cursos, um corte de 54 buracos e um campeão em título que ninguém previa chegar nesta época na temporada passada.

Tornando-se o primeiro amador a vencer no PGA Tour em 33 anos, Nick Dunlap regressa ao local da sua vitória histórica não só como profissional, mas com outra vitória no seu currículo. O bicampeão de 2024 é acompanhado em campo por seus parceiros de jogo em sua memorável rodada final, Justin Thomas e Sam Burns.

Thomas está em busca de sua primeira vitória desde que conquistou o Troféu Wanamaker em Southern Hills em 2022. Liderando um campo que viu Scottie Scheffler (lesão) e Xander Schauffele (razão médica) se aposentarem, Thomas deve aproveitar a oportunidade de possivelmente retornar ao círculo de vencedores. .

O americano não está sozinho nessa busca, já que um grupo de jogadores não vence há mais de um ano. Burns, Patrick Cantlay, Tony Finau, Si Woo Kim, Cameron Young e Sungjae Im também pretendem quebrar sua própria seca, com Wyndham Clark e Tom Kim entre outros notáveis ​​na área.

Todos os tempos orientais; Horário aproximado de início da transmissão

Programação da TV American Express 2025

Rodada 1 – quinta-feira

A rodada começa: 11h30

PGA Tour ao vivo: 11h30 – 19h – PGA Tour ao vivo

Cobertura de TV ao vivo: 16h às 19h no Golf Channel, fubo (Experimente gratuitamente)

Transmissão ao vivo: 16h às 19h no aplicativo NBC Sports

Rádio: 13h às 19h – Rádio PGA Tour

Rodada 2 – sexta-feira

A rodada começa: 11h30

PGA Tour ao vivo: 11h30 – 19h – PGA Tour ao vivo

Cobertura de TV ao vivo: 16h às 19h no Golf Channel, fubo (Experimente gratuitamente)

Transmissão ao vivo: 16h às 19h no aplicativo NBC Sports

Rádio: 13h às 19h – Rádio PGA Tour

3ª Rodada – Sábado

A rodada começa: 11h30

PGA Tour ao vivo: 11h30 – 19h – PGA Tour ao vivo

Cobertura de TV ao vivo: 16h às 19h no Golf Channel, fubo (Experimente gratuitamente)

Transmissão ao vivo: 16h às 19h no aplicativo NBC Sports

Rádio: 14h às 19h – Rádio PGA Tour

Rodada 4 – Domingo

A rodada começa: 11h30

PGA Tour ao vivo: 11h30 – 19h – PGA Tour ao vivo

Cobertura de TV ao vivo: 16h às 19h no Golf Channel, fubo (Experimente gratuitamente)

Transmissão ao vivo: 16h às 19h no aplicativo NBC Sports

Rádio: 14h às 19h – Rádio PGA Tour