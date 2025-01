Programação e escolhas do basquete universitário: previsões para Kentucky vs. Flórida e mais jogos Top 25 no sábado

futebol universitário está em um breve hiato até que as semifinais do College Football Playoff comecem na próxima semana, o que significa que o basquete universitário estará no centro das atenções neste fim de semana, com grandes confrontos de conferências programados. As três equipes invictas restantes do esporte (Tennessee, Flórida e Oklahoma) estão em ação neste fim de semana.

A diversão começa quando o número 10 do Kentucky recebe o número 6 da Flórida. Kentucky começou com 11-2 sob o comando do técnico do primeiro ano, Mark Pope, e apresenta um dos ataques com maior pontuação no basquete universitário.

Mais tarde naquele dia, o número 1 do Tennessee receberá John Calipari e o número 23 do Arkansas em sua abertura na SEC. Os Voluntários tiveram seu melhor início em mais de um século e igualariam o melhor início da história do programa (durante a temporada 1922-23) com uma vitória sobre os Razorbacks.

O número 12 do Oklahoma jogará seu primeiro jogo de conferência da SEC fora de casa, quando o técnico Porter Moser e companhia enfrentarem o número 5 do Alabama para encerrar um dia emocionante no calendário do basquete universitário.

Aqui está tudo o que você precisa saber antes dos maiores confrontos deste fim de semana.

Nº 6 da Flórida e 10º do Kentucky

Nº 6 da Flórida e 10º do Kentucky

11h | ESPN – Ofensa. Ofensa. Ofensa. Esse será o tema do confronto do Kentucky contra a Flórida neste fim de semana. Kentucky ocupa o terceiro lugar no país em pontuação ofensiva (89 pontos por jogo), enquanto a Flórida não fica muito atrás com 87,4. Kentucky começa 2025 com uma vitória espetacular e dá à Flórida sua primeira derrota. Previsão: Kentucky -3 – Cameron Salerno

12h00 | CBS — Vegas projeta que este jogo será tão disputado que será efetivamente uma disputa. Espero que seja esse o caso também. E dado o quão disputado deveria ser, quase sempre tendo a me inclinar para o time da casa. Notre Dame tem estado longe de ser perfeita em sua quadra nesta temporada (receio que a derrota para Elon envelheça como leite), mas a UNC também não está isenta de falhas, e sua já ruim defesa está piorando progressivamente. Predição: Notre Dame +6 – Kyle Boone

Nº 23 do Arkansas no nº 1 do Tennessee

Nº 23 do Arkansas no nº 1 do Tennessee

13h00 | ESPN – Tennessee é um dos três times invictos restantes no fim de semana. O Arkansas está em alta e venceu seus últimos seis jogos sob o comando de Calipari. O Tennessee manteve sua classificação em primeiro lugar, e uma vitória sobre os Razorbacks ajudaria muito a aumentar a diferença entre eles e o número dois, Auburn, nas pesquisas. O Arkansas mantém o controle, mas o Tennessee vence. Previsão: Arkansas +11,5

14h | CBS — A única derrota do estado de Iowa foi uma derrota de 2 pontos contra um time gigante de Auburn em campo neutro. Os Cyclones operam no mais alto nível do esporte e serão apoiados por uma vantagem de jogar em casa de elite. Baylor está 0-2 em jogos fora de casa nesta temporada e tem estado um pouco instável defensivamente em jogos contra competições de qualidade. Isso pode ser um problema contra um time do estado de Iowa que está entre os 10 primeiros do país em pontos marcados e eficiência ofensiva. Os Bears têm sido uma ótima equipe de arremessadores de três pontos, mas manter isso em um ambiente hostil contra um bom adversário pode não ser prático. Escolha: Estado de Iowa -8,5 — David Cobb

16h | CBS — Ambos os confrontos entre San Diego State e Boise State chegaram ao limite na temporada passada. Boise State derrotou San Diego State em casa por 67-66 no primeiro encontro e derrotou os astecas novamente menos de dois meses depois, depois que Cam Martin fez dois lances livres na prorrogação. Este jogo deverá ir longe novamente, mas não se surpreenda se o time visitante conseguir uma reviravolta. Escolha: Estado de San Diego +3,5 – Salerno

Nº 12 Oklahoma no nº. 5Alabama

Nº 12 Oklahoma no nº. 5Alabama

18h | Rede SEC – Oklahoma jogará seu primeiro jogo de conferência da SEC neste fim de semana em um ambiente rodoviário brutal. O Alabama venceu seus últimos cinco jogos desde a derrota para o Oregon no Players Era Festival em Las Vegas durante a semana de Ação de Graças. Oklahoma tem sido uma das melhores histórias e maiores surpresas da temporada, mas o Alabama vencerá este jogo por dois dígitos na abertura da conferência em casa. Previsão: Alabama -12,5 – Salerno

