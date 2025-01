Programação, resultados, grupos, equipes e detalhes da transmissão

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o torneio AICS Kabaddi 2024-25.

Kabaddi está atingindo o nível mais alto de popularidade que já teve. Após o final sensacional da 11ª temporada da Pro Kabaddi League, é hora de virar a cabeça para o Torneio All India Civil Services Kabaddi. O torneio é organizado pelo GNCT, Diretoria de Educação (Seção de Esportes), Delhi.

As partidas começam em 4 de janeiro de 2025 e serão disputadas a partir das 9h, todas as manhãs, no Complexo Esportivo Tyagraj, em Nova Delhi.

Ao contrário do PKL, este prestigiado torneio é disputado nas categorias masculina e feminina. Na categoria masculina, as equipes foram divididas em dois grupos e seis grupos. No Grupo A, há 20 equipes representando os estados e Territórios da União da Índia.

Já o Grupo B é formado pelas equipes da Diretoria Regional de Esportes. Por outro lado, na categoria feminina existe um grupo único com 18 equipes.

Aqui está a programação do Torneio Indiano de Kabaddi dos Serviços Civis de 2025. Vamos começar com a categoria feminina.

Calendário feminino

Grupo-A Grupo-B Grupo-C Grupo-D Himachal Pradesh Orissa Andra Pradesh RSB Calcutá RSB Jaipur Governo. Delhi NCT CS Deli Rajastão Maharastra guzerate Madhya Pradesh RSB Bombaim Hariana Bihar Querala Chattisgarh karnataca RSB Hyderabad

jogos da liga

Karnataka 30-43 RSB Jaipur

RSB Hyderabad 28-48 Rajastão

Himachal Pradesh 43-23 Maharastra

Orissa 23-17 Gujarate

Andra Pradesh 25-07 Madhya Pradesh

RSB Calcutá 46-35 RSB Bombaim

RSB Jaipur 31-13 Hariana

NCT Deli 20-40 Bihar

CS Deli 49-25 Kerala

Rajastão 36-17 Chattisgarh

Maharastra x Karnataka

RSB Bombaim 20-02 RSB Hyderabad

Haryana x Himachal Pradesh

Bihar x Orissa

Kerala x Andra Pradesh

Chattisgarh x RSB Calcutá

Haryana x Maharashtra

Bihar x Gujarat

Kerala x Madhya Pradesh

Chattisgarh x RSB Mumbai

Karnataka x Haryana

RSB Hyderabad x Chattisgarh

Himachal Pradesh x Karnataka

RSB Calcutá x RSB Hyderabad

RSB Jaipur x Himachal Pradesh

NCT Delhi x Odisha

CS Delhi x Andhra Pradesh

Rajastão x RSB Calcutá

Maharashtra x RSB Jaipur

Gujarat x NCT Delhi

Madhya Pradesh x CS Delhi

RSB Mumbai x Rajastão

Jogos semifinais

Vencedor do Grupo A vs Vencedor do Grupo D

Vencedor do Grupo B vs Vencedor do Grupo C

partida final

Vencedor da Semifinal 1 vs Vencedor da Semifinal 2

Calendário masculino

Grupo A

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Rajastão Governo. do NCT Delhi Utar Pradesh Tamil Nadu Hariana vai Punjab Maharastra Orissa Bihar Pondicherry Andra Pradesh karnataca Uttarakhand guzerate Querala Himachal Pradesh Chandigarh Madhya Pradesh Chattisgarh

Himachal Pradesh 37-71 Haryana

Chandigarh 31-40 Goa

Madhya Pradesh 39-34 Punjab

Chattisgarh 39-53 Maharastra

Rajastão 44-16 Odisha

NCT Delhi 18-25 Bihar

Uttar Pradesh 11-45 Puducherry

Tamil Nadu 43-46 Andra Pradesh

Hariana 42-30 Karnataka

Goa 35-19 Uttarakhand

Punjab x Gujarat

Maharastra x Kerala

Odisha x Himachal Pradesh

Bihar x Chandigarh

Puducherry x Madhya Pradesh

Andhra Pradesh v.

Karnataka x Rajastão

Uttarakhand x NCT Delhi

Gujarat x Uttar Pradesh

Kerala x Tamil Nadu

Karnataka x Orissa

Bihar x Uttarakhand

Gujarat x Pondicherry

Kerala x Andra Pradesh

Himachal Pradesh x Karnataka

Gujarat x Madhya Pradesh

Querala x Chattisgarh

Rajastão x Himachal Pradesh

Uttar Pradesh x Gujarat

Tamil Nadu x Kerala

Haryana x Rajastão

Goa x NCT Delhi

Punjab x Uttar Pradesh

Maharashtra x Tamil Nadu

Odisha x Haryana

Uttarakhand x Goa

Pondicherry x Punjab

Andhra Pradesh x Maharashtra

Jogos das quartas de final

Vencedor do Grupo A (Grupo A) vs Vencedor do Grupo D (Grupo A)

Vencedor do Grupo B (Grupo A) vs Vencedor do Grupo C (Grupo A)

jogo da semifinal

Vencedor 1 das quartas de final (Grupo A) vs Vencedor 2 das quartas de final (Grupo A)

Grupo B

Grupo A Grupo B CS Deli RSB Bombaim RSB Dehradun RSB Ahmedabad RSB Kanpur RSB Hyderabad RSB Calcutá RSB Chennai RSB Bangalore RSB Indore

RSB Bengaluru x CS Delhi

RSB Indore x RSB Ahmedabad

RSB Dehradun x RSB Kanpur

RSB Mumbai x RSB Hyderabad

CS Delhi x RSB Calcutá

RSB Ahmedabad x RSB Chennai

RSB Kanpur x RSB Bengaluru

RSB Hyderabad x RSB Indore

RSB Calcutá x RSB Kanpur

RSB Chennai x RSB Mumbai

RSB Calcutá x RSB Kanpur

RSB Chennai x RSB Hyderabad

RSB Bengaluru x RSB Calcutá

RSB Indore x RSB Chennai

RSB Dehradun x RSB Bengaluru

RSB Mumbai x RSB Indore

CS Delhi x RSB Dehradun

RSB Ahmedabad x RSB Mumbai

RSB Kanpur x CS Delhi

RSB Hyderabad x RSB Ahmedabad

jogo da semifinal

Vencedor do Grupo A (Grupo B) vs Vencedor do Grupo B (Grupo B)

partida final

Vencedor do Grupo A vs Vencedor do Grupo B

Terceiros lugares (ambos os conjuntos)

Perdedor da Semifinal do Grupo A vs Perdedor da Semifinal do Grupo B

Quando e onde procurar

As partidas terão início às 9h30 e você poderá assistir a todas as partidas no canal do Khel Now no YouTube. Você pode participar através do nosso canal no YouTube e fazer parte deste torneio incrível.

Para mais atualizações, siga Khel Now Kabaddi em Facebook, Twitter, Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.