Projeção de Prisco para os playoffs da NFL: Bills finalmente derrotam Chiefs, Packers derrotam Lions a caminho do Super Bowl

Os playoffs da NFL estão sobre nós, e Pete Prisco entra na pós-temporada em uma boa sequência, postando semanas consecutivas com um recorde de vitórias em escolhas contra o spread. Agora ele arregaçou as mangas para prever não apenas o fim de semana do wild card, mas toda a lista dos playoffs, até o final. Super Bowl LIX.

Aqui está um resumo passo a passo de todas as suas escolhas, que revelado pela primeira vez no CBS Sports HQ:

rodada curinga

Projeções AFC

Carregadores sobre os texanos: “Acho que a linha D de Los Angeles causará muitos problemas a CJ Stroud.”

"Acho que a linha D de Los Angeles causará muitos problemas a CJ Stroud." Ravens sobre Steelers: Prisco gosta de Baltimore como um dos NFL times melhores, mas acredita que o placar será equilibrado pelo desafio de enfrentar o mesmo adversário três vezes na mesma temporada.

Contas no Broncos: "Acho que o confronto defensivo é bom para o Denver, mas um quarterback novato na estrada" acaba significando problemas para o Broncos.

Projeções NFC

Carneiros em Vikings: Prisco acredita que Minnesota terá dificuldades para se recuperar de uma “perda emocional” na semana 18, projetando um jogo forte liderado por Kyren Williams em Los Angeles.

Bucaneiros sobre comandantes: Espere que Baker Mayfield continue sua temporada forte, diz Prisco, com uma série de gols em casa.

Packers em Eagles: Prisco diz que se sentiria melhor em Green Bay se Christian Watson e Jaire Alexander estivessem saudáveis, mas ele ainda gosta de Matt LaFleur como o melhor técnico nesta partida, e também aponta o retorno de Jalen Hurts de uma concussão como uma preocupação para a Filadélfia.

Rodada divisionária

Projeções AFC

Chefes em carregadores: O descanso extra deve dar a Kansas City uma clara vantagem neste jogo, diz Prisco, bem como a familiaridade dos Chiefs com os rivais Chargers.

O descanso extra deve dar a Kansas City uma clara vantagem neste jogo, diz Prisco, bem como a familiaridade dos Chiefs com os rivais Chargers. Contas sobre corvos: “Eu não ficaria surpreso se Baltimore vencesse, mas acho que esta é a hora de Josh Allen assumir… Onde está a pressão sobre os quarterbacks dos Ravens?”

Projeções NFC

Packers em vez de Leões: Embora Detroit seja uma potência, Prisco acredita que os Packers "jogarão soltos e livres" se tiverem outra chance contra seus rivais de divisão, especialmente se Josh Jacobs ajudar a definir o tom em campo, dando-lhes mais equilíbrio ofensivo do que os Vikings tinham. na semana 18.

Bucaneiros sobre Rams: Los Angeles esteve lá, fez isso, mas Prisco gosta da mistura de juventude e experiência de Tampa Bay e escolheu Baker Mayfield para avançar para o jogo do título da NFC.

Rodada do campeonato da conferência

Projeção AFC

Contas sobre chefes: “Odeio jogar contra Jordan nos playoffs”, diz Prisco, referindo-se aos atuais campeões do Super Bowl, “mas alguém tem que vencê-los”.

Projeção NFC

Packers sobre Buccaneers: Prisco acredita que estes clubes têm poder ofensivo para dar um verdadeiro espetáculo: “O primeiro a chegar às 38 vitórias. Adoraria, e é assim que adoro ver um bom futebol”.

Super Bowl LIX

