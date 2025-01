Projeções e classificações do NFL Wild Card 2025 Fantasy Football: lançamentos de modelos Prop Picks, SGP, PrizePicks Parlays

O NFL Wild Card Weekend 2025 chegou e há seis jogos na programação da NFL. Texas vs. Chargers (-3) e Ravens vs. Steelers (+9,5) acontecerá no sábado, seguido por Bills vs. Broncos (+8,5), Águias vs. Packers (+5) e Buccaneers vs. Commanders (+3) no domingo e Rams vs. Vikings (-1) na segunda-feira. Todas essas são oportunidades para você jogar junto com os playoffs do Fantasy Football, NFL DFS, acumulações no mesmo jogo da NFL e sites como PrizePicks. Esteja você criando escalações do Fantasy Football ou apostando em jogadores da NFL, ter um conjunto confiável de classificações do Fantasy Football e projeções da NFL pode ajudá-lo a obter uma grande vantagem. Antes de definir suas escalações de futebol NFL Wild Card Weekend Fantasy ou apostar em qualquer jogador em sites como o PrizePicks, certifique-se de confira as classificações e projeções do NFL Wild Card Weekend Fantasy Football do modelo de computador testado na SportsLine.

Quando se trata de classificação de jogadores, o modelo da SportsLine superou os especialistas humanos em Fantasy Football nas últimas temporadas, especialmente quando houve grandes diferenças nas classificações. Ao longo de uma temporada, isso pode literalmente fazer a diferença entre vencer o campeonato ou voltar para casa de mãos vazias.

O próprio modelo tem um histórico comprovado de aconselhamento sobre futebol fantástico, incluindo estar à frente de nomes como AJ Brown, Jonathan Taylor, Derrick Henry, Christian McCaffrey, Alvin Kamara e Jahmyr Gibbs. Qualquer um que apostasse em jogadores assim poderia aspirar ao título da liga.

Agora, a SportsLine simulou toda a programação do Wild Card Weekend NFL 10.000 vezes e lançou suas últimas classificações e projeções do NFL Wild Card Weekend Fantasy Football. Acesse SportsLine agora para assisti-los..

Principais projeções do QB do Fantasy Football do NFL Wild Card Weekend

Para o fim de semana do NFL Wild Card de 2025, o modelo projeta que o melhor quarterback do futebol fantasia será Josh Allen, do Buffalo Bills. Allen é o grande favorito para ganhar seu primeiro MVP da NFL depois de levar o Bills a um recorde de 13-4 e ao campeonato AFC East com um elenco esgotado. Ele arremessou para 3.731 jardas, 28 touchdowns e seis interceptações, enquanto continuava a servir como a principal ameaça na linha do gol do Buffalo.

Allen correu 531 jardas e mais 12 touchdowns e marcou nove touchdowns corridos ao longo de suas últimas sete partidas. Em um fim de semana em que vários dos melhores QBs da NFL estarão em ação, a modelo projeta que Allen lidera todos eles na pontuação de fantasia com média de 26,45 pontos. Ele prevê que lançará 222 jardas e 1,81 touchdowns em média, ao mesmo tempo que correrá para 34 jardas e 0,61 touchdowns. Veja mais QBs em destaque aqui.

Principais projeções de RB do futebol fantasia do NFL Wild Card Weekend

Outra projeção do modelo 2025 NFL Wild Card Weekend, o melhor running back do futebol fantasia é Derrick Henry, do Baltimore Ravens. Apesar de montar o que poderia ser uma carreira no Hall da Fama no Tennessee, Henry foi autorizado a trabalhar como agente livre e se juntou aos Ravens nesta entressafra. Aos 31 anos, ele passou a montar a temporada mais produtiva de sua carreira pelo toque.

Henry teve média de 5,9 jardas por corrida e terminou o ano com 1.921 jardas corridas e 16 touchdowns. Seu total de 18 touchdowns liderou a NFL e empatou o recorde de sua carreira, e o modelo prevê que ele correrá para 102 jardas e 0,94 touchdowns em média contra o Steelers no sábado. Ele também projeta que supera running backs superestrelas como Saquon Barkley, Josh Jacobs e Joe Mixon para ser o running back do futebol fantasia com maior pontuação. Veja mais RBs em destaque aqui.

Principais projeções do Fantasy Football WR do NFL Wild Card Weekend

Para o fim de semana do NFL Wild Card de 2025, o modelo também projeta que o maior wide receiver do Fantasy Football será a superestrela do Los Angeles Rams, Puka Nacua. Apesar de perder seis jogos e jogar menos de 40% dos snaps ofensivos em outros dois jogos, Nacua terminou com 79 recepções para 990 jardas e três touchdowns e foi, na verdade, mais produtivo por jogo do que em sua temporada recorde de estreia.

Nacua teve média de 7,2 recepções e 90,0 jardas por jogo e teve cinco tentativas de recepção de 100 jardas. O modelo agora projeta que ele tenha uma média de 20,79 pontos de fantasia, o máximo da liga. Ele prevê que receberá 7,4 passes para 98 jardas e 0,40 touchdowns em média contra os Vikings (que ficaram em 28º lugar na defesa de passes nesta temporada) na noite de segunda-feira. Veja mais WRs em destaque aqui.

Principais projeções de TE do futebol fantasia do NFL Wild Card Weekend

Incluído nas projeções do modelo NFL Wild Card Weekend de 2025, prevê-se que o melhor tight end no futebol fantasia seja Mark Andrews, do Baltimore Ravens. Andrews estendeu sua seqüência de touchdowns para seis jogos com quatro recepções para 54 jardas e um placar contra os Browns na Semana 18 e liderou todos os tight ends da NFL com 11 touchdowns na temporada.

Seus oito gols naquela partida também foram os maiores de sua carreira e ele estará ansioso para retornar a campo contra os Steelers depois de conseguir seu primeiro touchdown na carreira contra o Pittsburgh na semana 16. O modelo agora o projeta para representar o melhor da liga. -alta 11,11 pontos de fantasia em média. Ele prevê que receberá 3,3 passes para 43 jardas e 0,55 touchdowns em média. Veja mais TEs importantes aqui.

Principais projeções do NFL Wild Card Weekend Fantasy Football D/ST

Para o NFL Wild Card Weekend 2025, o modelo projeta que o melhor D/ST do Fantasy Football será o Los Angeles Rams. Eles receberão o Minnesota Vikings na partida final do 2025 NFL Super Wild Card Weekend na segunda-feira e tentarão seguir o plano do Detroit Lions para atrapalhar Sam Darnold. Depois de uma temporada que colocou Darnold na corrida para Jogador do Ano da NFL Comeback, Darnold fez 18 de 41 para 166 jardas sem nenhum touchdown em uma vitória obrigatória contra o Detroit na semana passada.

Enquanto isso, a defesa do Rams permitiu apenas 24 pontos nas semanas 15-17 antes de optar por descansar os titulares na semana 18 com a NFC West bloqueada. O modelo projeta que os Rams tenham uma média de 10,52 pontos de fantasia, o máximo da liga. Ele prevê uma média de 3,04 sacks, 1,02 interceptações e 0,69 recuperações de fumble com 0,17 touchdowns defensivos. Veja mais tops D/ST aqui.

