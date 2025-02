Promoção da BETMGM para a final da NHL 4 Nations final: obtenha até US $ 1.500 em apostas de bônus se sua primeira aposta perder

O confronto do campeonato que todos prevêem é estabelecido quando o Canadá enfrenta os Estados Unidos na final das 4º Nações 2025 na quinta -feira. O torneio, que apenas apresenta NHL Os jogadores e também incluíram equipes que representam a Suécia e a Finlândia, substituíram o jogo anual da NHL All-Star este ano, enquanto a liga se prepara para permitir que os jogadores participem dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 depois de omitir o inverno anterior.

Considerados entre os poderes do hóquei internacional, o Canadá e os Estados Unidos, eles enfrentaram mais de um sentido no Bell Center, em Montreal, no jogo Round-Robin no último sábado, com os Estados Unidos publicando uma vitória por 3-1 que garantiu seu lugar em o final. O concurso, que teve três lutas nos primeiros nove segundos do período de abertura, gerou um grande burburinho e teve fãs e a mídia que gritou por uma revanche no jogo do campeonato.

O confronto de abertura no TD Garden, em Boston, é configurado para as 20:00 ET. Os Estados Unidos são os favoritos de 1,5 gols. Os fãs que já preferem um lado da difusão estão interessados ​​em apostar na NHL e que ainda não têm um relato dos esportes da BETMGM podem aproveitar o bônus de boas -vindas do livro. A nova promoção do usuário do BETMGM oferece aos novos usuários de até US $ 1.500 em apostas de bônus se sua primeira aposta perder.

BETMGM Código de promoção de libertação esportiva vs. Outras promoções de boas -vindas atuais

A promoção do Betmgm Sports Book é uma das várias promoções da estante que o atual BETMGM Welcome Bonus oferece aos novos jogadores mais dinheiro em apostas bônus do que os bônus de boas -vindas de seus concorrentes. No entanto, existem outros fatores atenuantes. Outras casas de apostas esportivas on -line oferecem promoções de boas -vindas semelhantes, mas nem todas estão vinculadas a ganhar ou perder o compromisso inicial de receber o bônus. Além disso, os tratores da BETMGM precisam apostar mais dinheiro (e depois perder) para obter uma quantidade substancial de fundos de bônus. Enquanto isso, os usuários do New DraftKings só precisam apostar US $ 5 para obter US $ 150 em apostas de bônus.

O primeiro seguro da BETMGM é substancial, sem dúvida, mas a oferta é melhor para os traigadores que gostam e podem comprometer monetariamente com apostas mais pesadas.

Sobre a promoção da libertação esportiva da BETMGM

A promoção de boas -vindas do BETMGM é simples e funciona quase de forma idêntica à medida que outras primeiras promoções de seguros de apostas no setor de apostas esportivas.

Registre -se para obter uma conta, insira o código de promoção CBSSportsFaça um depósito mínimo de US $ 10 e faça sua primeira aposta. Se você ganhar a aposta, receba o ganho e a oferta termina. Se você perder a aposta, recebe apostas de bônus iguais à sua participação perdida. O maior número de apostas de bônus que podem vencer com o bônus do BetMGM é de US $ 1.500.

Não há requisito mínimo de probabilidades anexadas ao bônus de boas -vindas do BETMGM. Sua primeira aposta pode ser feita nas probabilidades que você deseja. Você pode colocar um tiro no escuro NBA Aposto a +1000 ou uma aposta de dinheiro curto em -300. Depende completamente de você.

Todas as apostas de bônus que você recebe com a promoção do BETMGM estão sujeitas a um requisito de jogo 1X. Você só precisa usar apostas de bônus uma vez para converter todos os ganhos em dinheiro de remoção. Isso só se aplica se você perder sua primeira aposta. Se você ganhar, a oferta se recusa porque seu ganho é retornado como valor em dinheiro.

Quando você recebe apostas de bônus no BETMGM, você deve usá -las dentro de sete dias ou expirar. Essas apostas de bônus funcionam da mesma maneira que a maioria, possui um valor em dinheiro zero. Eles podem ser vistos como o crédito do site na maior parte. Ao usá -los e ganha uma aposta, ele não recebe o valor, apenas os lucros.

Reivindicando o bônus de boas -vindas da livraria BETMGM

É assim que os novos usuários de apostas esportivas da Betmgm podem reivindicar o bônus de registro:

Reivindique a promoção do BETMGM através deste link. Registre -se para uma nova conta Betmgm, crie um nome de usuário e senha, forneça os quatro últimos dígitos do seu SSN e permita que o site verifique sua localização. Não se esqueça de entrar no código de promoção CBSSports. Aceite os termos e condições do BETMGM SportsBook. Faça seu primeiro tanque de US $ 10 ou mais. Faça sua primeira aposta. Se a aposta perder, você receberá apostas de bônus iguais à perda (até US $ 1.500). Se você vencer, poderá reivindicar os lucros.

Estados Unidos vs. Canadá

Data Quinta -feira, 20 de fevereiro

Quinta -feira, 20 de fevereiro Começar tempo 20h

20h Disco linha Estados Unidos -1,5

Estados Unidos -1,5 Dinheiro linha Estados Unidos -110, Canadá -110

Estados Unidos -110, Canadá -110 Total 5.5

Visualização do jogo

Enquanto os Estados Unidos garantiram um lugar no jogo do campeonato antes de seu fim de Redondo, uma derrota por 2-1 contra a Suécia, no Canadá, precisava derrotar a Finlândia na segunda-feira para atingir seu ingresso. Depois de construir uma vantagem de 4 a 0 durante os dois primeiros períodos, os canadenses resistiram a uma tentativa impressionante de retornar dos finlandeses no terceiro e registraram uma vitória por 5-3.

Quando os dois clubes americanos se reuniram no último sábado, o Canadá obteve uma vantagem antecipada antes que os Estados Unidos recuperassem três gols sem resposta, incluindo dois de Jake Guentzel. O confronto na quinta -feira será a quinta vez que os países se reúnem para torneios internacionais da NHL ou torneios olímpicos, e o Canadá venceu três dos quatro anteriores. Sua reunião mais recente ocorreu nos Jogos Olímpicos de Vancouver em 2010, quando o país anfitrião venceu o jogo de medalhas de ouro por 3-2 em tempo extra.

A defesa do Canadá, Cale Makar, perdeu o concurso de sábado com uma doença, mas retornou ao alinhamento para a vitória da segunda -feira contra a Finlândia e estará no gelo em Boston. Os Estados Unidos estão lidando com uma série de lesões, já que Matthew Tkachuk (parte inferior do corpo), Auston Matthews (parte superior do corpo) e o alinhamento azul Charlie McAvoy (parte superior do corpo) lançaram a perda de segunda -feira, Enquanto Brady Tkachuk deixou esse jogo após um período com uma condição do fundo do corpo.

Matthews e os irmãos Tkachuk provavelmente jogarão na quinta -feira, mas McAvoy foi descartado depois de ser admitido no hospital na segunda -feira pelos testes relacionados à sua lesão. O atual vencedor do Norris Trophy, Quinn Hughes, que foi originalmente nomeado para a lista dos Estados Unidos, mas teve que deixar o torneio devido a uma lesão, se juntará aos Estados Unidos em Boston, mas não será elegível para jogar na final, a menos que A equipe tem menos de seis defensores saudáveis ​​antes do jogo.

Guentzel e Nathan Mackinnon de Canadá estão empatados com Mikael Granlund, na Finlândia, pela vantagem do torneio com três gols, enquanto a defesa americana Zach Werenski é a primeira em assistências (cinco) e compartilha o primeiro lugar em pontos (cinco) com Sidney Crosby , que obteve o vencedor da prorrogação do Canadá contra os Estados Unidos no jogo da medalha 2010 Ouro olímpico.

Werenski e Jack Eichel (quatro assistências) alcançaram pelo menos um ponto em cada concurso para os Estados Unidos, enquanto Connor McDavid (dois gols, duas assistências) fez o mesmo pelo Canadá.

O Canadá marcou pela primeira vez em cada um de seus três jogos de Round-Robin, enquanto os Estados Unidos permitiram o primeiro gol em suas duas vitórias. O vencedor duas vezes do troféu do tempo, Connor Hellebuyck, foi estelar no dobro para os EUA, publicando a.

Jogo responsável

A Betmgm usa uma marca registrada da British Columbia Lottery Corporation, conhecida como GameSense para promover práticas de jogo seguro e responsável. Se você clicar no ícone ‘Responsible Games’, localizado ao lado do logotipo do Betmgm no canto superior esquerdo da página, ele o levará a uma seção de jogo de problemas muito profundos do site. Lá, você pode ver todos os tipos de recursos, especialmente na guia ‘Recursos do Estado’.

Também existem recursos adicionais disponíveis, como: