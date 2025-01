Promoção FanDuel Sportsbook para jogos de campeonato AFC e NFC: como apostar Commanders vs. Águias, Bills vs. Chefes

As duas equipes em Super Bowl LIX será definido no domingo, quando Philadelphia Eagles e Washington Commanders se encontrarem no NFC Championship Game e Kansas City Chiefs e Buffalo Bills se encontrarem no AFC Championship Game.

Os Eagles (14-3) avançaram para as quatro finalistas depois de derrotar o Los Angeles Rams por 28-22 em um jogo da Rodada Divisional na semana passada. Enquanto isso, os Commanders (12-5) foram a surpresa da pós-temporada depois de derrotar o Detroit Lions por 45-31, que foi a segunda vitória consecutiva de Washington nos playoffs.

Na AFC, os Chiefs (15-2), duas vezes campeões do Super Bowl, estão no AFC Championship Game pela sétima temporada consecutiva, um atrás do recorde dos Patriots. Kansas City vem de uma vitória por 23 a 14 sobre o Houston Texans na Rodada Divisional. Pela quarta vez nas últimas cinco pós-temporadas, os Chiefs enfrentarão os Bills (13-4), que sobreviveram ao retorno tardio dos Ravens na semana passada para vencer por 27-25.

Filadélfia é favorita com 6 pontos contra os Commanders em um jogo que começa às 15h, horário do leste dos EUA. Kansas City é um ligeiro favorito de 1,5 ponto contra Buffalo (início das 18h30).

Comandantes em Águias

hora de início 15h, horário do leste

15h, horário do leste Diferença de pontos Águias -6

Águias -6 linha de dinheiro Águias -287, Comandantes +231

Águias -287, Comandantes +231 Total 47,5

Escolhas e muito mais para saber

Dois rivais da NFC East entrarão em conflito com uma vaga no Super Bowl LIX em jogo quando os Eagles receberem os novatos Commanders no NFC Championship Game no domingo, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O confronto marcará o quinto jogo do campeonato de conferência entre adversários de divisão desde 2002. Nos quatro encontros anteriores, o time vencedor da divisão venceu três vezes.

Os Eagles e os Commanders dividiram seus encontros da temporada regular nesta temporada, com cada time vencendo em casa. Na Semana 11, Saquon Barkley correu 146 jardas e dois touchdowns, ambos nos cinco minutos finais para levar o Filadélfia à vitória por 26-18. Cinco semanas depois, os Eagles construíram uma vantagem de 13 pontos no quarto período, apesar de terem jogado grande parte do jogo sem o quarterback Jalen Hurts (concussão). Mas o quarterback do Washington, Jayden Daniels, lançou cinco passes para touchdown, o recorde de sua carreira, incluindo o touchdown da vitória a seis segundos do fim, para uma vitória do Commanders por 36-33.

Daniels manteve seu excelente jogo de estreia na pós-temporada. Em dois jogos dos playoffs, ele completou 69,7% de seus passes, lançou quatro touchdowns, não teve nenhuma virada e somou 87 jardas corridas. Embora Daniels tenha tido resultados mistos contra os Eagles durante a temporada regular, a defesa do Filadélfia cedeu 324 jardas de passe e dois touchdowns para Matthew Stafford dos Rams na Rodada Divisional.

Os Eagles acabaram derrotando os Rams naquele dia, em grande parte graças a Barkley. Depois de ter uma das melhores temporadas regulares como running back na história da NFL, Barkley correu 205 jardas e dois touchdowns contra Los Angeles, com média de sólidas 7,9 jardas por corrida. No domingo, ele tem um confronto favorável contra a defesa de Washington, que cedeu 137,5 jardas corridas por jogo durante a temporada regular. Apenas duas equipes permitiram mais em 2024.

Um fator X neste jogo será a saúde de Hurts. O quarterback de dupla ameaça do Philadelphia foi claramente limitado na semana passada, depois que pareceu machucar o joelho esquerdo contra o Rams. Hurts tem em média 42,0 jardas corridas por jogo. Se ele não estiver saudável, isso terá um impacto negativo no ataque dos Eagles.

Os especialistas da SportsLine Larry Hartstein, RJ White, Micah Roberts, Jason La Canfora, Matt Severance, Jeff Hochman e Alex Selesnick inseriram escolhas para este confrontoe o modelo de projeção SportsLine diz que um lado tem todo o valor.

Contas em Chiefs

hora de início 18h30, horário do leste

18h30, horário do leste Diferença de pontos Chefes -1,5

Chefes -1,5 linha de dinheiro Chefes -128, Contas +106

Chefes -128, Contas +106 Total 47,5

Escolhas e muito mais para saber

Os dois melhores times da AFC lutarão por uma vaga no Super Bowl LIX quando Chiefs e Bills se enfrentarem no AFC Championship Game no domingo, no Arrowhead Stadium. Os Chiefs venceram os dois últimos Super Bowls e pretendem se tornar a primeira franquia da história a vencer três consecutivos. Eles também venceram oito jogos consecutivos na pós-temporada, a terceira seqüência mais longa de todos os tempos. Enquanto isso, os Bills nunca ganharam o Super Bowl.

Este brilhante confronto AFC coloca dois adversários familiares um contra o outro. O jogo de domingo será o quarto playoff nas últimas cinco temporadas entre essas duas equipes. Kansas City venceu cada uma das três partidas anteriores da pós-temporada, incluindo uma vitória por 27-24 em Buffalo na Rodada Divisional do ano passado.

Essas equipes se enfrentaram na semana 11 desta temporada e os Bills venceram o jogo por 30-21 no interior do estado de Nova York. Naquele dia, o quarterback do Buffalo, Josh Allen, foi responsável por 327 jardas (262 passes e 55 corridas) e dois touchdowns, incluindo o que poderia ser a jogada do ano da NFL: um touchdown de 26 jardas na quarta para 2 para garantir a vitória. . Os Bills também interceptaram o quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, duas vezes na vitória, encerrando a busca de Kansas City por uma temporada regular invicta.

Allen e o ataque do Buffalo estão se dando bem, tendo marcado pelo menos 27 pontos em 11 dos últimos 13 jogos. Durante a temporada regular, ficou em segundo lugar no campeonato em pontos por jogo (30,9). Mas a defesa dos Chiefs, liderada pelo atacante Chris Jones, permitiu apenas 19,2 pontos por jogo durante a temporada regular, a quarta melhor marca da NFL. Excluindo o final da temporada contra o Denver, em que Kansas City deu descanso aos titulares, os Chiefs mantiveram seus últimos seis adversários com 20 pontos ou menos.

O ataque de Kansas City tem sido claramente medíocre nesta temporada – os Chiefs ficaram em 15º lugar na liga em pontuação ofensiva durante a temporada regular (22,6 pontos por jogo) – mas Mahomes e o tight end Travis Kelce têm um talento especial para chegar aos playoffs. . Mahomes e Kelce marcaram 18 touchdowns nos playoffs, o maior número entre um quarterback e um receptor de passes na história da NFL.

No domingo, Mahomes, Kelce e Kansas City enfrentarão uma defesa do Bills que prosperou com reviravoltas durante toda a temporada. Buffalo gerou 32 aquisições durante a temporada regular, ficando em terceiro lugar na liga. Na vitória da Rodada Divisional da semana passada sobre os Ravens, os Bills forçaram três reviravoltas, enquanto seu ataque não cometeu nenhuma.

Os especialistas da SportsLine Larry Hartstein, RJ White, Jason La Canfora e Jeff Hochman inseriram escolhas para este confrontoe o modelo de projeção SportsLine diz que uma equipe cobre mais de 50% das simulações.

