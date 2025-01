Pronostici audaci per il 2025: Pulisic resta al Milan, Wrexham promosso

Ah, Capodanno. È un momento che arriva con cambiamenti e la volontà di scrivere un nuovo capitolo con la speranza di correggere i torti del passato. Ci offre anche l’opportunità perfetta di prevedere gli esiti di storie incompiute, il che è vero tanto nella vita quanto nel calcio.

Sono quindi tante le storie di calcio che vale la pena guardare nei prossimi 12 mesi. Dai trasferimenti di grandi somme agli speranzosi vincitori della Major League, ecco alcune delle mie previsioni sul gioco maschile per il 2025.

Atalanta vs. Arsenale? La finale di Champions League sarà davvero unica

Non c’è dubbio che la stagione di apertura della nuova forma della Champions League ci abbia riservato molte sorprese. Il Real Madrid campione della scorsa stagione è 20esimo su 36 squadre, con solo nove punti dopo sei giornate di gioco. I problemi del Manchester City sono sia continentali che interni, visto che si ritrova al 22esimo posto con otto punti e, sebbene sia improbabile, non è del tutto escluso suggerire che non possa raggiungere gli spareggi ad eliminazione diretta. In effetti, la prossima partita contro il Paris Saint-Germain del 22 gennaio sarà grandiosa visto che i campioni di Francia sono al 25esimo!

Ed è quello che mi è piaciuto di questo nuovo formato: il programma della fase di campionato, in cui le squadre affrontano un avversario diverso in ogni giornata, ha rafforzato un maggiore senso di competitività, facendo sì che le squadre “più grandi” lavorino di più per guadagnare punti dovendo fare la loro parte. compiti a casa contro l’opposizione a rotazione. Penso che questa mentalità continuerà negli ottavi di finale poiché l’avanzamento della fase a eliminazione diretta determinerà la classifica del campionato per club. Quindi dobbiamo guardare alla forma e alla dinamica.

L’attenzione del Liverpool sul titolo di Premier League significa che perderà la concentrazione nelle ultime fasi di questo torneo, consentendo a un club come l’Arsenal – con Bukayo Saka Spero di tornare prima del previsto e di arrivare in finale insieme alla mia squadra preferita non appartenente alla Premier League: l’Atalanta.

Ed è questa la tua finale: una rivincita che risale alla prima partita di Champions League di questa stagione. Anche se spero che sarà più emozionante di uno 0-0.

Pulisic resta al Milan, ma Pepi punta in Premier League

C’è qualcosa che la maggior parte di noi ignora quando pensa al futuro di un giocatore: la sua felicità fuori dal campo influenza effettivamente ciò che accade su di esso. e qui Cristiano Pulisico è un esempio perfetto.

Il nazionale statunitense sta vivendo un momento fantastico da quando è arrivato al Milan Rossoneri dal Chelsea nell’estate del 2023. In 70 partite in tutte le competizioni, Pulisic ha segnato 23 gol e fornito 17 assist. Questa stagione? Otto gol e sei assist, che lo rendono il capocannoniere del club. E sinceramente credo che sia tutto perché finalmente si trova in una città e in un ambiente che lo influenzano positivamente.

Christian Pulisic è andato sempre più rafforzandosi al Milan e, nonostante abbia lavorato sotto un nuovo allenatore, non è mai stato più felice. Giuseppe Cottini/AC Milan tramite Getty Images

Semplicemente, ama l’Italia e Milano. Date le sue prestazioni, si vociferava di un possibile ritorno in Premier League, più precisamente al Liverpool, ma io proprio non lo vedo. Non vuole assolutamente rinunciare alla sua fortuna, anche se il Milan ha un nuovo allenatore in Sérgio Conceição. Ciò non lo preoccupa, dato che Pulisic non è estraneo ai cambiamenti manageriali risalenti al suo periodo al Chelsea: l’allenatore portoghese è il nono allenatore permanente dell’americano in meno di 10 anni.

Mi aspetto che Pulisic firmi un nuovo contratto e rimanga un giocatore importante per il Milan. Tuttavia, un americano che penso andrà in Premier League lo è Ricardo Pepi.

Il 21enne attaccante sta vivendo una splendida stagione al PSV Eindhoven, segnando 12 gol e fornendo tre assist in sole cinque partite da titolare. Ci sono segnalazioni di diversi club interessati al giovane di El Paso e mi vengono in mente molti club della Premier League che potrebbero davvero utilizzare i suoi servizi. Dal Brighton & Hove Albion al Tottenham Hotspur, all’AFC Bournemouth e persino all’Arsenal, le qualità di Pepi lusingano davvero molti club della Premier League. Vedo che uno di quei club lo prenderà in futuro.

L’Inter Miami vince la MLS Cup, Messi pensa al ritiro, poi si riprende

Forse è la parte romantica che c’è in me, ma penso che questa sia la stagione in cui l’Inter Miami CF e Lionel Messi vincere la Coppa MLS. In molti sensi, deve succedere perché il tempo stringe per gli argentini e gli Aironi. Messi, che compirà 38 anni a giugno, è sotto contratto fino alla fine della stagione 2025 e mentre il comproprietario Jorge Mas si aspetta pienamente che il campione del mondo accetti un prolungamento, semplicemente non lo sappiamo. Dipende da Messi.

Per quanto riguarda questa stagione, penso che l’abbiano centrato.

Innanzitutto, il loro nuovo allenatore Javier Mascherano si rivelerà un solido acquisto. Lo scettico suggerisce che l’ex Barcellona è lì solo perché è amico di Messi, ma a chi parla di questo dico solo questo: cos’altro dovrebbe fare il club? Assumere qualcuno che non piace a Messi? Quei giorni sono passati. Per ora e nel prossimo futuro, questo è il club di Messi e, affinché il club diventi campione della MLS, deve prima assicurarsi che la sua risorsa più preziosa abbia l’approvazione dell’allenatore.

Anche Mascherano ha tante cose, compreso il lavoro che ha fatto con i giovani argentini (Miami ne ha tanti), oltre al fatto che ai giocatori piacciono Luis Suarez, Jordi Alba E Sergio Busquets potrà contattarlo. L’ostacolo più grande resta: non ha mai diretto un club prima. Detto questo, penso che il roster del 2025 sarà abbastanza forte ed esperto.

Dopo aver vinto la Coppa MLS, prevedo che Messi annuncerà parzialmente il suo ritiro. Ma poi, quando vedrà la sua nuova casa – gli Stati Uniti – prepararsi per la Coppa del Mondo, si sentirà ispirato a credere di averne una in più dentro di sé.

Wrexham per ottenere la promozione nel campionato

Se non hai letto l’eccellente articolo del mio collega Tom Hamilton di inizio stagione sul club più popolare e amato dalla gente E Lo odio, consiglio di farlo. L’ascesa del Wrexham sotto la guida dei proprietari Ryan Reynolds e Rob McElhenney è stata davvero notevole ed è forse questo trattamento hollywoodiano che molti altri club nelle divisioni inferiori si risentono.

Forse è gelosia, o forse è disprezzo per l’eterno sentimento secondo cui il calcio di oggi è purtroppo dominato dal denaro e dal potere, dato che il conto salari del club è più alto di quello della maggior parte della League One – oh, e uno show televisivo condotto da due molto famosi attori certamente aiuta, in termini di commerciabilità. O forse è davvero la magia del calcio. Voglio dire, i soldi non equivalgono al successo perché devi ancora portare a termine il lavoro ed è esattamente ciò che stanno facendo i Wrexham.

Mentre scrivo, i gallesi sono terzi in League One dopo aver battuto Peterborough nella prima partita del nuovo anno, mantenendoli nella conversazione sulla promozione. Mi aspetto che il Birmingham City di Tom Brady e il Wycombe Wanderers ottengano la promozione automatica nel campionato, ma dopo prevedo che il Wrexham vincerà gli spareggi (squadre classificate dal terzo al sesto nella battaglia per la promozione).

Sarebbe un risultato incredibile e il finale della stagione “Welcome to Wrexham”. Il Wrexham potrebbe essere ad un passo dalla Premier League la prossima stagione.

Trent Alexander-Arnold parte per il Real Madrid, Kevin De Bruyne si trasferisce a San Diego

La Premier League vedrà partire diverse stelle chiave quest’estate e questa potrebbe essere solo la previsione più semplice nell’articolo.

Secondo me (e sono d’accordo con l’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher) c’è un motivo per cui il Real Madrid ha “provato” a ingaggiarlo Trento Alexander-Arnold la settimana scorsa: i rappresentanti del giocatore sapevano che sarebbe stato bocciato, ma che sarebbe bastato manifestare la propria intenzione. Ed è così che il Real Madrid gioca a scacchi quando tutti giocano a dama. Hanno piantato il seme, si è fatto rumore e ora, mentre la stella inglese entra negli ultimi sei mesi del suo contratto, Bianco può parlare con lui dei colloqui precontrattuali prima di ingaggiarlo a titolo gratuito quest’estate.

Non riesco a vederlo altrove che nel Real Madrid la prossima stagione come la risurrezione di un altro Florentino Perez. Galattico l’era continua. Anche Alexander-Arnold è molto vicino Jude Bellinghame sono sicuro che il centrocampista fosse convinto a raggiungerlo nella capitale spagnola. Al Liverpool interessa solo il titolo in questo momento ed è giusto che sia così, ma penso che sia stato un errore non ascoltare prima il Real perché ora vedo una situazione in cui il loro ragazzo locale che non ha conosciuto altro che i colori del Liverpool se ne andrà quest’estate. . E il Liverpool non vedrà un centesimo.

Credo anche che sia tempo di leggendari Kevin De Bruyne lasciare la Premier League. Il 33enne belga, sei volte campione della Premier League e vincitore della Champions League, avrà molte opzioni. Pep Guardiola nella conferenza stampa pre-partita prima della partita contro il West Ham United: “Ha avuto problemi nell’ultimo anno e mezzo come molti giocatori, ma quando è costante e in forma, è un giocatore davvero importante per noi”. giocatore per noi.

“Ma dipende da come si esibirà per noi fino alla fine della stagione, dal club, dalla sua età e da molte altre cose, quindi penso che il club debba pensarci.

Il San Diego FC, che quest’anno è diventata la 30esima squadra della MLS, sta cercando di farsi notare in campionato come club esordiente e De Bruyne. Hirving Lozanoè l’obiettivo dei loro sogni. Secondo Mamas and Papas i californiani sanno sognare, giusto?

Il Chelsea vincerà il Mondiale per club

La versione rinnovata della FIFA della Coppa del Mondo per club si svolgerà quest’estate negli Stati Uniti e, francamente, non sono sicuro di come reagiranno alcuni club europei, considerando che ancora una volta aggiunge un costo fisico e mentale ai giocatori. giocatori per coronare una stagione difficile in Europa. Poi c’è il giudizio su chi prendere. Il Manchester City di Pep Guardiola, ad esempio, subirà senza dubbio una transizione importante, mentre altri come Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Internazionale potrebbero sfruttare questo per ruotare in modo significativo o magari portare giovani giocatori nella prima squadra.

È sicuramente un vantaggio per i club di altri continenti che possono sfruttare questa opportunità per massimizzare il proprio marchio presso un pubblico più ampio mentre si mettono alla prova come giganti europei. Ma ancora una volta, i giocatori sono quelli che devono essere trattati con rispetto perché giocano troppo a calcio, quindi l’equilibrio è fondamentale.

Una squadra che probabilmente non soffrirà troppo in quel reparto – e probabilmente potrebbe usare un torneo come questo per mettere alla prova la sua enorme squadra – è il Chelsea. Oltre alla rosa attuale, il tecnico Enzo Maresca potrà valutare anche i giocatori attualmente in prestito, come Andrei Santos E David Datro Fofanache tornerà dall’infortunio. Questi giocatori torneranno al club natale alla fine della stagione e cercheranno di lasciare il segno sotto la guida dell’allenatore italiano.

Ne abbiamo altri due per te. Una coppia di diciassettenni sudamericani potrebbe davvero illuminare la competizione quando si uniranno ufficialmente al Chelsea a luglio, una volta compiuti 18 anni. brasiliano Stefano ed ecuadoriano Kendy Paez sono due prodigi pronti a intensificare il loro gioco; la domanda sarà se il Chelsea potrà iscriverli alla competizione. Come accennato, non potranno iscriversi fino a luglio e il Mondiale per club inizierà il 14 giugno.

In ogni caso, penso che il Chelsea vincerà questo torneo grazie al suo esercito.