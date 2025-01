Pronostici MVP del Super Bowl LIX, le migliori scommesse di Chris "Orso" Fallico

Chris Falica Esperto di scommesse sportive FOX

Cerchi un risultato relativo al tipo di biglietto della lotteria?

Dai un’occhiata al mercato MVP del Super Bowl prima delle partite per il titolo della conferenza di domenica.

Penso che possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che se i Bills o i Commanders vincono il Super Bowl, non è possibile che Josh Allen o Jayden Daniels diventino MVP del Super Bowl.

Tuttavia, se vincono i Chiefs o gli Eagles, penso che ci sia il potenziale per avere un lungo vincitore in questo mercato e anche il lato difensivo della palla.

Chris Jones 60-1

Molti presumono semplicemente che Patrick Mahomes vincerà l’MVP se i Chiefs vincono il Super Bowl, e forse lo farà. Mahomes non avrebbe dovuto essere l’MVP del Super Bowl LIV quando il running back Damien Williams si è precipitato 17 volte per 104 yard e un TD e ha anche preso un passaggio da TD, mentre il DL Aaron Donald avrebbe dovuto essere l’MVP del Super Bowl LVI. Quindi esito a votare per il guardalinee difensivo.

Tuttavia, i Chiefs avrebbero dovuto affrontare Filadelfia, dove la sfida più grande sarebbe rallentare il gioco di corsa degli Eagles, o Washington, dove la sfida più grande sarebbe rallentare Daniels.

Washington ha problemi di OL che potrebbero anche aggiungersi alla produzione di Jones. Potrebbe non apparire sempre nelle statistiche del conteggio, ma se guardi la partita, saprai chi è il miglior giocatore nella difesa dei Chiefs se gli scrittori che votano per il premio decidono di assegnargli.

Degno di Saverio 70-1

Worthy ha visto il suo ruolo in attacco crescere enormemente dalla fine dell’anno. Nelle ultime sette partite ha visto 6, 7, 6, 11, 11, 9 e 6 gol. Ha anche 11 posizioni in quest’area. Contro una robusta difesa degli Eagles, procurargli la palla in diversi modi potrebbe essere la strada verso i punti e la vittoria.

E contro Washington i suoi numeri potrebbero essere ancora più alti.

Zack Baun 100-1, Jalen Carter 100-1

Se gli Eagles vinceranno il Super Bowl, sarà grazie alla loro difesa. Non disprezzerò nessuno che voglia scommettere su Saquon Barkley sul 5-1 in questo momento, e nemmeno Jalen Hurts, che è stato fantastico nella sconfitta del Super Bowl contro Kansas City un paio di anni fa. Ma stiamo guardando gli Eagles dover chiudere Josh Allen o Patrick Mahomes.

Lo fanno, mi piacciono le mie possibilità che almeno uno di questi ragazzi abbia una grande possibilità.

Baun è finalista per il titolo di Difensore dell’anno e finora ha totalizzato 14 contrasti, un licenziamento e un fumble recuperato in due partite di playoff. Ha ripreso da dove aveva interrotto nella stagione regolare, registrando 151 contrasti nella sua prima stagione a Filadelfia.

Per quanto riguarda Carter, sapevamo tutti che probabilmente era il miglior giocatore del draft due anni fa, e quest’anno stiamo vedendo quelle aspettative soddisfatte e forse addirittura superate. Finora ha avuto due licenziamenti, tre rotture di passaggi e un fumble forzato nella postseason ed è diventato una forza quasi inarrestabile e un corridore nel DL degli Eagles.

Chris “L’Orso” Fallica si occupa di sport da quasi tre decenni. Sebbene il football universitario sia stato il suo obiettivo, gli piacciono anche la NFL, il calcio, il golf, il tennis, la MLB, la NHL e le corse di cavalli, scommettendo “occasionalmente” su tali eventi. Chris ha recentemente vinto il primo Circa Football Invitational ed è finito nella top 10 del Golden Nugget Football Contest. Si è ripetutamente qualificato per il campionato di handicap NHC. Ricorda: “Meno scommetti, più perdi quando vinci!” Seguitelo su Twitter @Crisfallica.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedie segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!