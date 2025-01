Pronostici sui tornei NCAA 2025: Kentucky Up, Florida Down

Lo scorso fine settimana è stato pieno di azione continua di basket universitari e pronostici FOX Sports Mike DeCourcy è tornato con le ultime previsioni sui tornei NCAA.

Tennessee (ovest), Duke (est), Auburn (sud) e Iowa State (Midwest) sono rimasti al primo posto nell’ultima fascia di DeCourcy. I Vols hanno ottenuto un’altra vittoria in conferenza con una vittoria a doppia cifra sulla Georgia la scorsa settimana.

Oregon, Alabama e Marquette sono rimasti al numero 2, mentre il Kentucky è salito al numero 2 dopo le vittorie in conferenza. Nel frattempo, Purdue è salita al numero 3, unendosi al Kansas e allo Stato del Michigan, mentre la Florida è scesa al numero 3.

Houston, Illinois, Memphis e Ole Miss costituiscono il quarto posto nelle ultime proiezioni di DeCourcy.

Per quanto riguarda la bolla, DeCourcy ha le ultime quattro squadre nel torneo in Nebraska, Creighton, Texas e Boise State, mentre New Mexico, St. Bonaventure, Iowa e SMU sono elencate come le prime quattro squadre di DeCourcy per il torneo NCAA.

USC, Arizona State, Cincinnati e Wake Forest sono le prossime quattro squadre di DeCourcy.

La SEC è quella più rappresentata nell’ultima compilazione di DeCourcy, con 13 squadre. Secondo DeCourcy, i Big Ten avranno 10 squadre rappresentate, mentre i Big 12 avranno sette squadre nel torneo. L’ACC ha cinque squadre, mentre il Big East ne ha quattro. Il Mountain West ha tre squadre, mentre la West Coast Conference ha due squadre.

Ecco uno sguardo completo alle ultime previsioni di DeCourcy:

Michael DeCourcy copre il basket universitario per FOX Sports con particolare attenzione alle previsioni dei tornei NCAA. È apparso nelle trasmissioni delle partite di basket del college FOX Sports e ha anche lavorato come analista di studi di basket per Big Ten Network. Si è occupato di basket universitario per quasi tre decenni presso Sporting News. Puoi seguirlo su @tsnmike.

