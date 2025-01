Pronostici sui tornei NCAA 2025: Tennessee, Duke, Auburn, Iowa State in testa

Un’altra settimana di basket universitario nei libri, previsione di FOX Sports Mike DeCourcy è tornato con la quinta edizione dei pronostici sul torneo NCAA di questa stagione.

Tennessee (Midwest), Duke (Est), Auburn (Sud) e Iowa State (Ovest) sono rimasti al primo posto nell’ultima serie di DeCourcy.

Anche Marquette, Alabama, Oregon e Mississippi State sono rimasti come semi n. 2. Nel frattempo, Florida e Kansas hanno ricevuto due dei quattro semi n. 3, unendosi a Texas A&M e Illinois. L’UConn è passata dalla testa di serie n. 3 alla testa di serie n. 5 dopo aver perso mercoledì a Villanova.

Il Kentucky è sceso dal numero 3 al numero 4 dopo la terza sconfitta stagionale ed è caduto martedì contro la Georgia non classificata. Houston è salita per unirsi a Michigan State e Memphis come altre teste di serie numero 4.

Per quanto riguarda la bolla, DeCourcy aveva il Saint Mary’s tra le sue ultime quattro squadre a partecipare al torneo, mentre anche il New Mexico rientrava in quella categoria. Anche Dayton e Arkansas sono entrati in questo gruppo.

Texas Tech è passata dai quattro successivi a uno dei primi quattro. Le altre sono Cincinnati, Penn State e Arizona State nelle ultime proiezioni di DeCourcy.

Georgetown è rimasta una delle quattro squadre successive di DeCourcy. Il Texas è stato eliminato perché era elencato come una delle prime quattro squadre, ma ora è una delle quattro squadre successive. Gli altri due che avanzarono nel gruppo erano lo Stato di Washington e Villanova dopo aver recentemente sconvolto una delle prime 10 squadre UConn.

La SEC ha il maggior numero di rappresentanti nella quarta compilazione di DeCourcy, con 13 squadre. Secondo DeCourcy, i Big Ten hanno 11 squadre rappresentate, mentre i Big 12 hanno sei squadre. L’ACC ha cinque squadre, mentre Big East e Mountain West hanno tre squadre ciascuna. Seguono la West Coast e l’Atlantic 10 con due squadre.

Ecco uno sguardo completo alle ultime previsioni di DeCourcy:

Michael DeCourcy copre il basket universitario per FOX Sports con un’enfasi sulle previsioni dei tornei NCAA. È apparso nelle trasmissioni delle partite di basket del college FOX Sports e ha anche lavorato come analista di studi di basket per Big Ten Network. Si è occupato di basket universitario per quasi tre decenni presso Sporting News. Puoi seguirlo su @tsnmike.

