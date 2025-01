Pronostici sul campo maschile di March Madness 2025

REGOLE

Lo sforzo di Bracketology di ESPN si concentra sulla proiezione del campo del torneo NCAA, proprio come ci aspettiamo che il comitato di pallacanestro della divisione I della NCAA selezioni il campo a marzo. Il bratologo di ESPN Joe Lunardi utilizza gli stessi dati che il comitato preferisce nelle sue proiezioni sul campo, inclusa la forza del programma e altri indicatori per tutta la stagione, inclusi i dati NET e le schede delle squadre simili a quelle disponibili alla NCAA. Per una migliore comprensione, visitare il sito web della NCAA Criteri di selezione dell’NCAA.

Console a 68 squadre

Il girone da 68 squadre è la versione standard del campo da torneo NCAA che esiste dal 2011. Tuttavia, se il campo del 2021 sarà composto da 68 squadre, ci saranno alcune differenze fondamentali rispetto agli anni passati.

L’aggiustamento principale rispetto all’anno regolare è, ovviamente, giocare l’intero torneo NCAA in un unico posto. Ciò elimina la necessità di considerazioni geografiche durante la semina. Inoltre, ci sarà almeno una qualificazione automatica in meno in questa stagione poiché la decisione della Ivy League di rinunciare alla stagione 2020-21 riduce il numero di iscritti all’AQ a 31 per questa stagione.

Console da 48 squadre

In questa proiezione, il processo di selezione ridotto ridurrebbe il campo a 10 squadre generali e 10 qualificazioni automatiche (le ultime delle quali ricevono comunque un’unità di entrate). Le prime quattro teste di serie in ciascuna regione riceverebbero un addio al secondo turno, con quattro partite del primo turno per regione – 5 contro 12, 6 contro 11, 7 contro 10 e 8 contro 9 – giocate senza tifosi. tribunale di casa con testa di serie più alta.

Per ridurre al minimo gli spostamenti, gli accoppiamenti del primo turno saranno guidati il ​​più possibile dalla geografia. E il campo ridotto fa sì che solo 32 squadre gareggino in una posizione centrale. Tutti i partecipanti devono inviare un record della conferenza di almeno .500 – la “Regola Lunardi” – per una maggiore considerazione.

Girone da 16 squadre

In questa proiezione, il comitato selezionerà e seminerà le migliori 16 squadre disponibili. Non ci sono qualificazioni automatiche, sebbene tutti i campioni della conferenza non concorrenti ricevano un’unità di entrate designata.

Per mantenere un certo senso di equilibrio nazionale, la partecipazione alla conferenza è limitata a quattro squadre. E nessuna regione può avere più di una squadra della stessa conferenza.