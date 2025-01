Pronostico formazione Man Utd (3-4-2-1) contro Southampton, titolare Leny Yoro

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Notizie di Southampton

La formazione prevista del Man Utd contro il Southampton stasera





Il Manchester United punterà a tornare alla gloria della Premier League quando stasera ospiterà il Southampton all’Old Trafford.



I Red Devils sono attualmente 15° in classifica con 23 punti e hanno la possibilità di salire al 12° battendo i Saints.

Formazione: 3-4-2-1

Formazione prevista:

Andrea Onan è un titolare indiscusso in Premier League per i Red Devils. L’aspettativa è che vada tra i pali.

Un cambiamento potrebbe essere in programma nella retroguardia. Harry Maguire si è ammalato durante l’ultima partita e stasera ha potuto prendersi una pausa.

Leny Yoro potrebbe entrare a far parte del partner Matthijs de Ligt e Lisandro Martinez nel reparto centrale della difesa dei Red Devils.

Di Diogo Dalot sospeso, Noussair Mazraoui potrebbe passare al terzino sinistro. Amad Diallo potrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro.

Ruben Amorim potrebbe non optare per alcuna rotazione nel centrocampo centrale. Ci aspettiamo Manuel Ugarte E Kobbie Mainoo per mantenere i loro posti.

Più avanti, Bruno Fernandes E Alessandro Garnacho dovrebbe continuare nei ruoli numero 10. Joshua Zirkzee l’attacco potrebbe invece condurre Rasmus Hojlundche è stato povero nelle ultime partite.

Probabile formazione del Manchester United (3-4-2-1) contro il Southampton: Onana; Yoro, De Ligt, Martínez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Mazraoui; Garnacho, Fernandes; Zirkus.