L’Arsenal cercherà la quarta vittoria consecutiva in Premier League quando questa sera affronterà Brighton & Hove Albion all’Amex Stadium.



I Gunners sono attualmente a sei punti dalla capolista Liverpool, che ha ancora una partita in mano. Possono aumentare la pressione sui Reds con un’altra vittoria.

Formazione: 4-3-3

Formazione prevista:

Davide Raya ha giocato a turno contro il Brentford il giorno di Capodanno, ma dovrebbe continuare tra i pali per l’Arsenal.

Potrebbero esserci diversi cambiamenti in difesa. Jurrien Timber è ovviamente sospeso Riccardo Calafiori potrebbe prendere una pausa.

Calafiori ha subito diversi infortuni temporanei nel club e potrebbe essere sostituito nella posizione di terzino sinistro da Myles Lewis-Skelly.

Tommaso Partey Si prevede che ricoprirà il ruolo di terzino destro. Guglielmo Saliba E Gabriele Magalhaes Bisogna avere la garanzia dei titolari al centro della difesa.

Con Partey in difesa questo offre opportunità Riso Declan per ricoprire il ruolo di numero sei contro i Seagulls in trasferta.

Kai Havertz potrebbe sostituire Mikel Merino in una delle posizioni centrali del centrocampo. Si prevede l’arrivo del tedesco Martin Odegard.

Non prevediamo ulteriori cambiamenti. Gabriele Gesù è pronto a prendere il comando per i Gunners dopo aver segnato sei gol in sole quattro partite.

Ethan Nwaneri merita di continuare sulla fascia destra dopo aver segnato due gol con cross di qualità nell’area del Brentford a metà settimana.

Gabriele Martinelli sta trovando la forma al momento giusto. Ha segnato un gol brillante e dovrebbe mantenere il suo posto sulla sinistra dell’attacco dell’Arsenal.

Probabile formazione dell’Arsenal (4-3-3): Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Riso, Havertz; Nwaneri, Jesus, Martinelli.