Pronostico la formazione dell’Arsenal (4-3-3) contro il Man Utd, titolare Riccardo Calafiori

L’Arsenal cercherà di tornare a vincere quando ospiterà oggi i rivali storici del Manchester United nel terzo turno della FA Cup.



I Gunners hanno subito una deludente sconfitta per 2-0 contro il Newcastle United nell’andata della Coppa Carabao contro l’Emirates a metà settimana.

Avevano più possibilità di segnare, ma non sono riusciti a capitalizzarle. Mikel Arteta vorrà che la sua squadra faccia ammenda contro lo United.

Formazione: 4-3-3

Formazione prevista:

Neto può giocare in casa il terzo turno della FA Cup, ma ce lo aspettiamo Davide Raya continuare in porta per i giganti londinesi.

La schiena potrebbe essere testimone di un cambiamento. Potrebbe trattarsi di uno scambio diretto al terzino sinistro Riccardo Calafiori sostituisce Myles Lewis-Skelly.

Tommaso Partey potrebbe prendere una pausa a causa del suo record di infortuni. Mikel Merino potrebbe tornare nell’undici titolare al posto del ghanese.

Leandro Trossardo ha avuto una prestazione deludente contro i Magpies senza tiri in porta. Ha avuto una prestazione altrettanto triste al Brighton & Hove Albion.

Il belga potrebbe finire in panchina. Gabriele Gesù potrebbe partire dall’ala destra per risarcire i feriti Bukayo Saka E Ethan Nwaneri.

Probabile formazione Arsenal (4-3-3)-Man Utd: Raya; Legno, Saliba, Magalhaes, Calafiori; Odegaard, Riso, Merino; Gesù, Havertz, Martinelli.