Pronostico sul campionato CFP 2024, migliore scommessa: Chris ‘The Bear’ Fallica

Chris Falica Esperto di scommesse sportive FOX

Le “Bear Bets” sono scommesse vere e proprie Chris “L’Orso” Fallica lo fa davvero.

IL Calcio universitario Ci sono due squadre ai playoff. E se stai cercando di spendere qualche soldo per una partita importante, ho quello che fa per te.

Ecco le mie scelte per l’ultima partita della stagione calcistica del college.

Stagione: 57-37-2

Stato dell’Ohio contro Nostra Signora

Lunedì 20 gennaio, 19:30 ET

ESPN

Solitamente nei BCS/CFP Championship Games la differenza non ha importanza: di solito si riduce alla scelta del vincitore. Dodici sfavoriti sono stati coperti (nove vittorie assolute), 17 favoriti hanno vinto la partita di campionato, 13 sono stati coperti da almeno un touchdown, 12 sono stati coperti da doppia cifra e sette sono stati coperti da almeno due touchdown.

Usando questa logica, penso che l’Ohio State vincerà, quindi sto contando i punti.

Dirò che non è come negli ultimi due anni in cui Washington e la TCU erano superiori, e non è come nel 2012, quando Notre Dame non si trovava nemmeno nello stesso prefisso dell’Alabama. Tuttavia, il fatto che Notre Dame giochi così tanti uomini, insieme agli infortuni che ha su entrambe le estremità della prima linea, significa che ha il suo bel da fare.

Riuscirà l’offensiva dell’Ohio State ad avere successo contro uomini come il Tennessee e l’Oregon? Le armi offensive dell’OSU sono di gran lunga superiori a qualsiasi cosa gli irlandesi abbiano affrontato durante questa corsa ai playoff. Riuscirà Notre Dame a dominare gli otto centrali come ha fatto contro la Georgia e la Penn State per prendere il controllo e cambiare le sorti del gioco?

Posso capire che Notre Dame li supporti qui, ma penso che la versione playoff dell’Ohio State sia più potente rispetto alla versione della stagione regolare e la maggiore diffusione sia giustificata.

Non vuoi mai dire che perdere contro il tuo più grande rivale sia stata una buona cosa, ma penso che abbia davvero suscitato molte riflessioni nello spogliatoio dell’Ohio State e abbia unito questa squadra. E i Buckeyes hanno giocato allo stesso modo nelle ultime tre partite. Hanno ripetutamente affermato che il lavoro non è finito e mi aspetto che escano lunedì sera e portino a termine il lavoro contro una squadra di Notre Dame molto resiliente.

PICK: Ohio State (-8) vince con più di 8 punti

Chris “The Bear” Fallica si occupa di sport da quasi tre decenni. Sebbene il football universitario sia stato il suo obiettivo, gli piacciono anche la NFL, il calcio, il golf, il tennis, la MLB, la NHL e le corse di cavalli, scommettendo “occasionalmente” su tali eventi. Chris ha recentemente vinto il primo Circa Football Invitational ed è finito nella top 10 del Golden Nugget Football Contest. Si è ripetutamente qualificato per il campionato di handicap NHC. Ricorda: “Meno scommetti, più perdi quando vinci!” Seguitelo su Twitter @ Crisfallica .

