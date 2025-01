Proprietário dos Yankees nos gastos dos Dodgers, o incrível desempenho do campeonato Junior Caminero | Barball Bar-B-Bast

O New York Yankees não ficou em silêncio nesta baixa temporada em relação à elaboração de uma lista que eles acham que podem levá -los à World Series em 2025. O mesmo pode ser dito do proprietário do Yankees, Hal Steinbre, na semana passada, quando ele fez um Pouco barulho em si, especialmente comentando como Los Angeles Dodgers passou esta baixa temporada.

Jake Mintz e Jordan Shusterman discutem o barulho que veio do chefe no Bronx sobre como as equipes não podem gastar como campeões mundiais atualmente e se esses comentários têm algo a ver com as próximas conversas da CBA que certamente se concentrarão na agência gratuita e na maneira como as equipes gastam. Eles também falam sobre a Hal vendendo a equipe de 2025 como melhor que o Club 2024 e se os Yankees puderem confiar em uma temporada de salto de Paul Goldschmidt e DJ Lemahieu.

Também neste episódio do Barball Bar-B-BastOs meninos entram no desempenho incrível (e o bastão) do Junior Caminero Del Game 7 do Lidom Championship, incluindo um feito quase desconhecido e quanto melhor pode obter. Jake e Jordan também conversam sobre os acordos de assinatura de Ha-seong Kim e Carlos Estévez, bem como para fazer suas escolhas para O bom, o ruim e o uggla.

(1:36) – O abridor: Hal Steinbrenner Comentários

(21:44) – Em torno da liga: Ha -seong Kim e Carlos Estévez.

(33:18) – Modo turbo: recapitulada outras transações

(38:53) – Holy %^&*$#& %: Junior Caminero Game 7 Performance

(52:08) – Bom

(55:26) – o ruim

(59:41) – o uggla

