Proprietario: i comandanti di Washington non cambieranno il nome “significativo”

Ashburn, VA. – Il nome dei comandanti di Washington non va da nessuna parte. Il proprietario Josh Harris ha risolto questo argomento che è rimasto alla grande a Washington, da rinominato tre anni fa, durante la sua conferenza stampa post -stagione di lunedì.

“Penso che ora accetterà il nostro team, la nostra cultura, il nostro staff tecnico. Quindi andiamo con esso”, ha detto Harris.

L’organizzazione di Washington subì un rebrand dopo l’annuncio nel luglio 2020 che si stavano ritirando “Redskins”, che è stato utilizzato dal 1933 – quattro anni prima che la squadra si trasferisse a Wash , sotto il precedente proprietario Dan Snyder il 2 febbraio 2022, si chiamerà comandante.

Il nome è stato ampiamente influenzato da una base di fan, molti dei quali volevano tornare al nome dell’ex squadra: l’idea che Harris ha salvato più volte, anche in agosto, dicendo: “Per ovvie ragioni, il vecchio nome non può venire”.

Ad aprile, ha avuto luogo il Washington Post, in cui il 58% dei comandanti locali non piaceva i comandanti locali. Da allora, tuttavia, i comandanti hanno sviluppato il quarterback Jayden Daniels, che ha contribuito a condurre la squadra alla migliore stagione in più di tre decenni.

Washington ha terminato 12-5 e per la prima volta è passato alla partita del campionato NFC per la prima volta dalla stagione 1991. Alla loro conferenza stampa stagionale della scorsa settimana, l’allenatore Dan Quinn e il CEO Adam Peters hanno fatto riferimento ai “comandanti” standard, che è stata fondata quest’anno. I giocatori si riferirebbero anche ad esso.

“I comandanti del nome significano qualcosa”, ha detto Harris. “Si tratta di giocatori che amano il calcio sono fantastici nel calcio, colpiscono duramente, mentalmente duro, grandi compagni di squadra. È davvero significativo che questo nome cresca nel senso.”

Harris ha anche affermato che la squadra si sarebbe immersa nel loro passato e lo onorerebbe con modi diversi, ma non specifici. Ha detto che volevano “onorare il nostro passato e collegarlo al nostro futuro”.