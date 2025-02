Protega Hamad Sedyvic Novak Djokovica Daniil Medvedev, entra na final do Marselha Open

Hamad Medjovic, um compatriota sérvio protegido Novak Djokovic, surpreendeu o ex -número um do mundo, Daniil Medvedev, para chegar à final do ATP em Marselha no sábado. MEDIJOVIC 96 “Acho que joguei uma das minhas melhores partidas da semana”, disse Medjovic, 21 anos, que jogará em seu segundo final de carreira quando lida com o campeão de Ugo Humbert da França no domingo. “Estou muito feliz. Eu forneci táticas, tive uma ótima performance e estou feliz por ter passado.

O início da carreira de Medijovica foi financiado por Djokovic, e o vencedor de 24 vezes do título do Grande Slam inclui suas despesas para viajar e treinar.

Para o mundo de oito Medvedev, foi outro dia preocupante durante a temporada depois de perder para o aluno americano Tien na segunda rodada do Aberto da Austrália e depois outra saída antecipada em Roterdã para a eliminatória italiana Mattia Bellucci.

Humbert viu a Bélgica Zizou Bergs por 6-4, 6-4 em sua semifinal.

“Não é fácil alcançar as finais uma a uma. Eu ganhei no ano passado, então é uma pressão diferente. Estou na final novamente e muito orgulhoso “, disse Humbert.

