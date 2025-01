Prováveis ​​capitães de todas as equipes.

O atual campeão KKR terá um novo capitão no IPL 2025.

A Indian Premier League (IPL) de 2025, que será a 18ª edição da competição, terá início no dia 14 de março e a final está marcada para 25 de maio. Tal como nas últimas três temporadas, o IPL 2025 terá 74 partidas.

Kolkata Knight Riders (KKR) são os campeões em título, tendo conquistado seu terceiro título IPL no IPL 2024. No entanto, eles passarão para a próxima temporada sob o comando de um novo capitão, já que seu capitão vencedor do título, Shreyas Iyer, se separou da franquia e foi então pego por outro no mega leilão.

Não apenas a KKR, mas várias franquias terão um capitão diferente no IPL 2025 em comparação com a temporada passada. Provavelmente cinco franquias continuarão com o capitão que as liderou na temporada passada, mas outras cinco terão um novo capitão na próxima temporada.

Lista de times e seus prováveis ​​capitães

Nascer do sol em Hyderabad – Pat Cummins

Depois de não conseguir chegar aos playoffs em três temporadas consecutivas do IPL 2021 a 2023, SRH desembolsou INR 20,50 crore no capitão Pat Cummins, vencedor da Copa do Mundo de Críquete da ICC 2023, no mini leilão do IPL 2024 e deu-lhe a capitania.

A Cummins absorveu uma cultura de confiança e destemor nos batedores SRH que conquistaram o IPL 2024 e quebraram vários recordes de rebatidas.

Sob Cummins, SRH terminou em segundo lugar na tabela de pontos na temporada passada e terminou em segundo, perdendo a final para KKR. O marinheiro australiano provavelmente liderará o SRH no IPL 2025.

Realeza do Rajastão – Sanju Samson

Sob Samson, RR terminou como vice-campeão no IPL 2022 e ficou a um passo da final do IPL 2024, após terminar em terceiro na tabela de pontos.

Na temporada passada, o RR começou de forma magnífica e liderou a tabela no meio do caminho, mas sua campanha saiu dos trilhos na segunda metade da temporada. Samson, cuja carreira na Índia também está crescendo agora, tentaria levar a franquia ao seu segundo título IPL no IPL 2025.

Super Reis de Chennai – Ruturaj Gaikwad

Ruturaj Gaikwad foi nomeado capitão do CSK antes da temporada IPL 2024, com MS Dhoni passando o bastão. O CSK de Gaikwad ficou muito aquém de chegar aos playoffs depois de perder a última partida do campeonato contra o RCB, que se classificou com uma melhor taxa de retorno líquido.

Gaikwad tentará se sair melhor como capitão em sua segunda temporada.

Titãs de Gujarat – Shubman Gill

As expectativas para Shubman Gill não eram muito altas em sua primeira temporada como capitão dos Titãs de Gujarat no IPL 2024, dado o imenso sucesso que a franquia alcançou sob o comando do ex-capitão Hardik Pandya.

Sob Gill, os Titãs terminaram em oitavo na tabela de pontos, registrando cinco vitórias em 14 jogos. Gill é um capitão mais instruído agora e as expectativas podem ser feitas para terminar os playoffs no IPL 2025, já que a GT montou uma excelente equipe no mega leilão.

Índios de Mumbai – Hardik Pandya

Os indianos de Mumbai deram um golpe ao negociar por Hardik Pandya do Gujarat Titans antes do leilão IPL 2024. No entanto, Pandya não conseguiu replicar o sucesso do GT em MI.

No IPL 2024, que foi a primeira passagem de Pandya como capitão de Mumbai, os pentacampeões terminaram na parte inferior da tabela com apenas quatro vitórias.

No entanto, os proprietários e a administração do MI mantiveram a fé em Pandya e o versátil liderará a equipe no IPL 2025. Mas Pandya terá pressão para alcançar o sucesso no IPL 2025, ainda mais na presença de Suryakumar Yadav. Capitão da Índia T20I.

Reis do Punjab – Shreyas Iyer

Punjab Kings anunciou Shreyas Iyer como capitão do IPL 2025 em 12 de janeiro. Esperava-se que o técnico Ricky Ponting, que já havia trabalhado com Iyer no Delhi Capitals, entregasse as funções de capitão a Iyer, que levou o KKR ao título. a última temporada.

Punjab desembolsou INR 26,75 crore em Iyer no mega leilão. Além disso, Iyer recentemente levou Mumbai ao Troféu Syed Mushtaq Ali.

Punjab é o terceiro time do IPL que Iyer jogará e treinará, tendo sido capitão de Delhi e Calcutá.

Times que ainda não anunciaram seus capitães

Cavaleiros Cavaleiros de Calcutá – TBA

Kolkata Knight Riders ainda não anunciou oficialmente seu capitão para o IPL 2025.

Royal Challengers Bengaluru – TBC

Royal Challengers Bengaluru ainda não anunciou oficialmente seu capitão para o IPL 2025.

Capitais de Delhi – TBA

Delhi Capitals ainda não anunciou oficialmente seu capitão para o IPL 2025.

Super Gigantes de Lucknow – A confirmar

Lucknow Super Giants ainda não anunciou oficialmente seu capitão para o IPL 2025.

