Provável XI da Índia contra a Inglaterra no 1º T20I: estas 2 estrelas "Talvez você precise esperar": Relatório. A razão é…

Com forte orvalho que provavelmente afetará os procedimentos durante a abertura do T20I em Eden Gardens, os arremessadores indianos têm praticado com bolas molhadas e não será uma surpresa se os anfitriões colocarem em campo apenas dois jogadores, considerando as condições. O orvalho é um problema constante nesta época do ano em Eden Gardens. Com o orvalho dificultando a posse da bola, colocar um terceiro cruzador em campo pode custar caro. O spinner misterioso Varun Chakravarthy, um jogador-chave para os atuais campeões do IPL Kolkata Knight Riders, parece ser uma escolha automática para a Índia, com o técnico Gautam Gambhir provavelmente juntando-o ao vice-capitão Axar Patel.

Como resultado, Ravi Bishnoi e Washington Sundar podem ter que esperar pela sua vez. “Se sabemos que vai ter orvalho forte, você começa a preparação com uma bola molhada. Você começa a jogar boliche com uma bola molhada durante as sessões de treinamento. Você joga com uma bola molhada. Estas são coisas sobre as quais você tem controle, disse o capitão indiano Suryakumar.

“Durante os treinos tentamos controlar tudo o que podemos para estarmos preparados para o jogo.” Isso também pode abrir a porta para o versátil Nitish Kumar Reddy de Andhra, que marcou um histórico primeiro século de teste no Boxing Day Test em Melbourne.

Reddy jogou pela última vez em um T20I durante a série em casa contra Bangladesh em outubro do ano passado e está ansioso para repetir sua forma nesta série se tiver oportunidade.

Reddy fez história como o primeiro batedor indiano a marcar um século na Austrália, rebatendo o oitavo lugar.

Sua inclusão fortalecerá ainda mais a escalação de rebatidas indianas.

Da abertura ao número 10, os slots estão praticamente ordenados. Abhishek Sharma e Sanju Samson abrirão as entradas, seguidos por Tilak Varma, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Rinku Singh e Axar Patel – sem nenhuma ordem específica.

“Todos nós queremos ser muito flexíveis no que diz respeito à nossa ordem de rebatidas. Além dos slots fixos para abridores, acho que 3 a 8 ou 7, todos têm que ser muito flexíveis com sua ordem de rebatidas. Qualquer um pode entrar no jogo a qualquer momento e nós praticamos isso”, disse Suryakumar.

Em boa forma novamente, Mohammed Shami liderará o ataque em seu retorno ao críquete internacional, depois de quase 14 meses. Ele será acompanhado pelo canto esquerdo, o rápido Arshdeep Singh, que proporcionará alguma variedade.

A dupla foi vista fazendo jardas pesadas durante o treino pré-jogo.

Suryakumar expressou seu entusiasmo pelo retorno de Shami.

“É sempre bom ter um jogador experiente ao seu lado e ele está de volta depois de mais de um ano. Estou muito animado para ver isso. Eu vi sua jornada enquanto ele se concentra no boliche e na recuperação na NCA. ” “Foi bom vê-lo (Shami) no chão. Ele também estava jogando bem. Obviamente, ele se preparou bem e estava confiante desde o início.” Depois de jogar boliche com capacidade total por mais de uma hora no primeiro treino da Índia no domingo. , Shami não jogou boliche na segunda-feira.

Porém, às vésperas da partida, ele voltou ao boliche com toda intensidade.

“Ele jogou bem e obviamente se preparou bem. Ainda hoje ele se sente bem. Vamos ver o que acontece amanhã”, acrescentou Suryakumar.

Será um retorno ao lar para a estrela do KKR, Rinku Singh, que tem tido uma sequência tranquila ultimamente, marcando 8, 11, 9 e 8 nas últimas quatro entradas.

Suryakumar espera que Rinku saia com armas completas.

“Eu quero vê-lo acertar seis. Ele explorou todos os cantos de Eden Gardens, jogando muito críquete aqui. Esta será uma boa recepção para ele. É sempre um bom estádio com um ótimo ambiente”, disse Suryakumar.

