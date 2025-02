Provavelmente a Índia no 11º contra a Inglaterra, 3. Odi: Rohit Sharma, para fazer 3 alterações na equipe?

A UP 2-0 na equipe indiana da série Krykieta é o apresentador da Inglaterra na quarta-feira, o terceiro e o último ODI em Ahmedabad. Com o destino da série, espere que o capitão Rohit Sharma, na Índia, tente vários novos lugares no jogo XI. Como Kuldeep Yadav, Rishabh Pant e Arshdeep Singh poderiam ter a chance de jogar, especialmente lembrando a participação do troféu da ICC Masters. Ele certamente se concentra em Virat Kohli, porque o país inteiro está esperando seu retorno a se formar.

No cume da Índia, não se espera que nenhuma mudança seja introduzida, e Rohit Sharma foi aberto com Shubman Gill. Virat Kohli e Shreyas Iyer devem seguir no número 3 e no lugar 4. Yashasvi Jaiswal também pode receber outra chance no topo, embora não faça mais parte da equipe de troféus alterada na Índia. É por isso que Gill provavelmente manterá seu lugar com Rohit.

Axar Patel, que jogou em cinco lugares desde o início da série, viu como Kuldeep Yadav seria substituído. O Spinner no pulso faz parte da equipe de troféus dos mestres da Índia e, portanto, dar a ele o tempo de jogo é crucial para os planos da equipe para Dubai.

Outra mudança que pode ocorrer na equipe é uma troca simples entre Kla Rahul e Rishabh Pant. Rahul não estava na melhor forma desta série, mas Pant também merecia o direito a uma reivindicação do papel de um portão.

Arshdeep Singh, que ainda não apareceu na série, também pode mudar o jogo XI, em vez de uma ferida dura, que já fortaleceu seu lugar na equipe indiana para o Masters.

O terceiro ODI provavelmente se aplicaria à equipe da Índia, analisando as diferentes opções do Tropheum dos Campeões. Portanto, espere que o capitão Rohit introduza três alterações.

Provavelmente indie xi vs Inglaterra, 3. ODI: Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Ravindra Jadiej, Kl Rahul/Rishabh Pant, Hardik Panda, Axar Patel/Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthi