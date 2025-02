Provavelmente Índia no XI contra a África do Sul, 5.

Até 3-1 Em uma série de 5 partidas, a equipe indiana de Krykieta está se preparando para a Inglaterra na última série T20I no domingo. A Índia selou o destino da tarefa na quarta partida, mas a vitória não foi fácil. A controvérsia substituta do cérebro, com a participação de Harshit Rana e Shivam Dube, apareceu nas manchetes, mostrando os hospedeiros sob uma luz ruim. Antes das 5 anos. O T20i India tem uma ótima ligação para assumir a possível inclusão da ferida no jogo XI na última partida.

Não há muitas mudanças no topo, e Abhishek Sharma tem um parceiro de Sanju Samson, apesar da forma patética com um morcego. Tilak Varma novamente acontece nº 3, e depois o capitão Suryakumar Yadav, que também lutou por correr.

Hardik Pandya, o versátil mais importante versátil da Índia, versátil, assumiu o papel de finalizador da equipe. Shivam Dube, que teve que deixar o campo na última partida depois de atingir o capacete, também poderia estar descansado nesta partida. Se isso acontecer, uma de jurura Dhruv ou Ramandeep Singh poderá substituí -lo.

Rink Singh deve ser uma certa escolha na equipe, especialmente após sua apresentação na última partida, seguida por Axar Patel. Varun Chakravarthy permanece necessário para o equilíbrio da banda, enquanto Mohammed Shami deve retornar ao jogo XI.

Arshdeep Singh foi fenomenal nesta série, provavelmente sendo o melhor paceter da Índia. Ele poderia abrir espaço para uma ferida dura, que foi brilhante com boliche na última partida depois de substituir Shivam Dube como vice -choque cerebral.

O desempenho de feridas duras na viagem anterior justifica o local no dia 11. Mas qual jogador deve sacrificar para ele é uma chamada difícil de executar.

A Índia previu Xi contra a Inglaterra, 5. T20i: Sanju Samson (WK), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Suryakumar Yadav (C), Hardik Panda, Shivam Dube/Ramandeep Singh/Dhruv Jurel, Rink Singh, Axar Patel, Varun Chakaravarty, Mohanmad Shami Enshgh/Highit