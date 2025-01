PSG acontece com Khvicha Kvaratskhelia fazendo sua estreia

Khvicha Kvaratskhelia estreou-se no Paris Saint-Germain no sábado e marcou um golo para Ousmane Dembele, mas os líderes da Ligue 1 foram reconvocados por Reims por 1-1. Dembele, em boa forma, colocou o PSG no Parc des Princes com o oitavo golo. suas últimas sete partidas, apenas pelo internacional japonês Keito Nakamura logo depois. O PSG não conseguiu dar sequência à excelente vitória no meio da semana sobre o Manchester City na Liga dos Campeões com outra vitória, mas continua invicto no mercado interno nesta temporada e está provisoriamente 10 pontos à frente do Marselha na liderança da Ligue 1.

O Reims venceu apenas uma vez em 12 jogos no campeonato, mas esse foi o segundo empate da temporada frente ao PSG, já que a equipa de Luis Enrique pode ter pensado noutro lado.

Os parisienses viajam para a Alemanha para enfrentar o VFB Stuttgart na quarta-feira, precisando de um empate para avançar para a fase eliminatória da Liga dos Campeões, e Luis Enrique fez um rodízio de time com este jogo em mente.

Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, João Neves, Vitinha e Bradley Boatla foram poupados, com o lugar deste último ocupado por Kvaratskhelia.

“Ele é um jogador que você pode ver, ele é diferente quando pega a bola”, disse Luis Enrique sobre a Geórgia.

“Espero que tenha sido apenas o primeiro de muitos jogos do clube e penso que foi positivo, embora obviamente ele esteja fora de ritmo depois de um mês sem jogar.”

Kvaratskhelia ainda não é elegível para a Liga dos Campeões, então ele faz sua primeira aparição aqui pelo PSG desde que chegou na semana passada vindo do Napoli por supostamente 70 milhões de euros (US$ 72 milhões).

Ele viu Gonçalo Ramos quase derrubar os donos da casa no primeiro tempo, com um chute de cabeça na trave do goleiro Yehvann Diouf.

Kvaratskhelia desempenhou então um papel fundamental na preparação do golo inaugural, dois minutos após o intervalo, cortando pela esquerda e fazendo uma dobradinha antes de bater Dembele e marcar com um remate desviado.

No entanto, Nakamura completou uma jogada brilhante para empatar o Reims nove minutos depois, com seu oitavo gol na temporada, e não houve mais pontos.

Mônaco em terceiro

O Marselha visita o Nice no domingo, enquanto o Mônaco está de volta ao terceiro lugar, depois de vencer o Rennes por 3 a 2 em casa, antes de perder por 2 a 1 para o Lille, em Estrasburgo.

Essencialmente, o Mônaco seguiu com uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Aston Villa na Liga dos Campeões no meio da semana, ao derrotar o Rennes graças aos gols de Maghnes Akliouche, Mika Biereth e Aleksandr Golovin.

Akliouche abriu uma oportunidade diante de uma escassa torcida no Stade Louis II, abrindo o placar com um chute de tirar o fôlego após um quarto de hora.

Golovin acertou a trave momentos depois, quando deveria ter marcado, e em vez disso Mahamadou Nagida empatou o Rennes nos acréscimos do primeiro tempo.

O atacante dinamarquês Biereth restaurou a vantagem do Mônaco no início do segundo tempo, com o ex-jovem do Arsenal marcando seu primeiro gol desde que foi contratado pelo Sturm Graz.

Akliouche assistiu então o internacional russo Golovin para o terceiro golo do Mónaco, aos 56 minutos, embora tenha sido forçado a aguentar depois de Amine Gouiri ter marcado mais um golo para o Rennes.

A equipe da Bretanha perdeu cinco jogos em cinco entre o campeonato e a copa em 2025 e foi derrotada sete vezes em 10 partidas desde que o técnico argentino Jorge Sampaoli assumiu o cargo em novembro.

“Acho que posso fazer algo por este clube e farei tudo o que puder para nos tirar desta situação”, disse Sampaoli quando questionado se já sentia que a sua posição estava em perigo.

A primeira vitória do Mónaco em cinco jogos no campeonato levou-o ao terceiro lugar, três pontos atrás do Marselha e dois à frente do Lille.

Assim como o Mônaco, o Lille certamente estará na fase eliminatória da Liga dos Campeões, embora tenha visto o recorde do clube de 21 jogos sem perder em todas as competições terminar com uma derrota por 2 a 1 para o Liverpool no meio da semana.

Osame Sahraoui deu ao Lille a vantagem em Estrasburgo, mas Lokete Andrey Santos, do Chelsea, empatou a 20 minutos do final e Emanuel Emegha conseguiu o que acabou sendo a vitória logo depois para os anfitriões, que estão invictos há oito anos.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)