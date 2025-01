PSG devolve Manchester City e Arsenal perto da Liga dos Campeões nos últimos 16 jogos

O Paris Saint-Germain levou o Manchester City à beira da eliminação da Liga dos Campeões depois de sofrer dois gols na vitória por 4 a 2 na quarta-feira, enquanto o Arsenal praticamente garantiu uma vaga nas oitavas de final. O zagueiro do Real Madrid continua na disputa pelo oitavo título da liga depois de derrotar o Red Bull Salzburg por 5 a 1, mas as esperanças do Bayern de Munique de qualificação automática foram frustradas pela derrota por 3 a 0 para o Feyenoord. A equipe do City, de Pep Guardiola, ficou surpresa quando perdeu uma vantagem de dois gols com gols de Jack Grealish e Erling Haaland no início do segundo tempo, sob chuva torrencial no Parc des Princes.

O substituto Ousmane Dembele logo reduziu pela metade a desvantagem do PSG e Bradley Barcola empatou aos 15 minutos, depois que o chute de Desire Doue acertou a trave.

O cabeceamento de João Neves colocou o PSG à frente no topo e Gonçalo Ramos marcou o quarto no final do jogo, quando os campeões franceses passaram do 26º para o 22º lugar na tabela e empurraram o City para fora dos lugares de qualificação e para a fase a eliminar.

“Honestamente, não sei como conseguimos”, disse o técnico do PSG, Luis Enrique, ao Canal Plus.

“Começamos o segundo tempo da pior forma possível, sofrendo dois gols. Foi difícil naquele momento, mas ao mesmo tempo esta equipe acredita em si mesma.”

O City, campeão europeu em 2023, caiu para 25º lugar depois de não ter vencido nenhum dos últimos quatro jogos na competição e precisa vencer o Club Brugge em casa na próxima semana para salvar sua campanha.

“Aceito a derrota porque venceu o melhor time”, disse Guardiola.

“Está nas nossas mãos, temos que vencer o último jogo”, acrescentou. “Espero que nos classifiquemos. Se isso não acontecer, não merecemos.”

O Arsenal está a um passo dos oitavos-de-final, com golos de Declan Rice, Kai Havertz e Martin Odegaard selando a vitória em casa por 3-0 sobre o Dínamo Zagreb – a quinta vitória em sete jogos europeus.

“Este é um grande passo. Estamos muito perto de atingir o objetivo que estabelecemos para nós mesmos antes do início da fase de grupos”, disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, à TNT Sports.

Os Gunners, que viajam até Girona para o último jogo da fase do campeonato, estão em terceiro lugar na tabela de 36 times, três pontos à frente do nono colocado Aston Villa, com um saldo de gols muito maior.

Rodrygo Goes e Vinicius Junior marcaram duas vezes cada e Kylian Mbappe também marcou na vitória do Real Madrid sobre o Salzburgo e subindo para o 16º lugar, mas apenas um ponto atrás do oitavo colocado Bayer Leverkusen.

“Passamos por momentos difíceis que não queríamos”, disse Rodrygo.

“Mas esta vitória na Liga dos Campeões, de que precisávamos, vai dar-nos muita confiança para continuarmos com os grandes desafios que temos pela frente.”

O recorde de 15 vezes campeões europeus está logo atrás do Bayern de Munique, depois que os gigantes alemães alcançaram o sucesso em Rotterdam.

Santiago Gimenez marcou duas vezes, incluindo um pênalti, no primeiro tempo, antes que o gol tardio de Ayase Ueda encerrasse uma atuação brilhante do Feyenoord, que ainda poderia terminar entre os oito primeiros.

O Inter de Milão parece certo para chegar às oitavas de final do campeonato depois de uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Sparta Praga, graças ao voleio de Lautaro Martinez.

Os campeões italianos estão em quarto lugar com 16 pontos, empatados com o Arsenal e um à frente do rival AC Milan.

O gol de Rafael Leão no primeiro tempo foi suficiente para o Milan vencer por 1 a 0 e também eliminar o Girona.

O Celtic avançou para a fase eliminatória da Liga dos Campeões pela primeira vez em 12 anos, após a sétima derrota consecutiva para o Young Boys, enquanto o gol contra de Loris Benito aos 86 minutos deu aos Hoops uma vitória por 1 a 0 em Glasgow.

“É um pedaço da história, faz muito tempo que não estamos nas oitavas de final. É uma noite incrível para os torcedores”, disse o técnico do Celtic, Brendan Rodgers.

O clube francês Brest tentou uma vaga automática nas oitavas de final, perdendo por 2 a 0 para o Shakhtar Donetsk, na Alemanha.

O Sporting Lisboa sofreu a terceira derrota consecutiva, enquanto o anteriormente inútil RB Leipzig venceu por 2-1 graças aos golos de Benjamin Sesko e Yussuf Poulsen.

