PSG faz proposta de contrato de três anos para a estrela do Liverpool, Mohamed Salah: Relatório

O egípcio tem sido alvo de muitos clubes importantes.

Aparentemente, Mohamed Salah, do Liverpool, tem sido alvo do Paris Saint-Germain (PSG), que oferece ao jogador um contrato de três anos.

Em seis meses, o contrato de Salah com o Liverpool expirará e a sensação egípcia agora está livre para discutir uma mudança livre com qualquer potencial pretendente. O artilheiro da Premier League falou abertamente sobre a falta de movimento nas negociações para uma renovação em Anfield, e o Paris Saint-Germain agora busca aproveitar a situação.

Salah já recebeu uma oferta significativa de contrato de três anos do PSG no Parc des Princes, segundo o jornalista francês Romain Collet Gaudin. Numa tentativa de fazer dele a sua primeira aquisição de grande nome desde que Kylian Mbappe partiu para o Real Madrid no verão, as potências da Ligue 1 estão dispostas a oferecer ao jogador de 32 anos 500.000 euros por semana.

Segundo a fonte, o Liverpool só está disposto a oferecer ao atacante egípcio um novo contrato de dois anos. Além disso, a 400 mil euros por semana, a oferta de aumento salarial a Salah é inferior à do PSG.

Se o Liverpool espera manter Salah em Anfield após o final da atual temporada, provavelmente precisará aumentar sua oferta permanente. Ele deve retornar ao time de Arne Slot em uma partida crucial da Premier League contra o Manchester United, no domingo.

No entanto, o futuro do atacante em Merseyside é agora incerto. O PSG está entre os times preparados para aproveitar a chance de contratar Salah sem ter que pagar taxa de transferência.

O plano de transferência das potências da Ligue 1 seria drasticamente alterado se eles migrassem para Salah. Afinal, após relatos do l’Equipe de que negociações haviam ocorrido, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, pareceu descartar qualquer possibilidade de transferência do atacante do Liverpool no mês passado.

Os representantes de Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk e Salah ainda negociam contratos com o Liverpool. No final da temporada, os contratos atuais dos três expirarão.

