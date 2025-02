PSG, finestra di trasferimento di Villa Win; Man United, Arsenal La più grande sconfitta

I più grandi club e campionati europei sono arrivati ​​e il tempo è andato per i trasferimenti nella stagione 2024-25.

Editori birichini 2 correlati

La finestra invernale si è chiusa alle 23:00 BST (18:00 ET) in Inghilterra, Italia e Spagna lunedì, un’ora prima in Francia e anche prima in Germania. Rimane aperto in paesi selezionati come la Turchia e i Paesi Bassi, ma ci sono poco spazio per altri grandi negozi.

Tutte le parti – club, giocatori, manager e agenti – ora si siederanno e giudicheranno. Alcuni hanno ottenuto i loro desideri e altri no. Alcuni di loro hanno eccelso nei loro movimenti durante l’estate, mentre altri lamentaranno opportunità mancate.

Guardiamo indietro a quello che è successo durante la finestra e guardiamo ordinatamente il vincitore e i perdenti (con alcuni seduti tra loro). Ecco chi lo ha inchiodato – e chi no.

Vincitori

Paris Saint-Germain

Non c’è dubbio chi ha vinto questa finestra perché PSG ha ottenuto una delle migliori ali del mondo – Khvicha Kvaratskhelia – per una commissione di soli 60 milioni di euro. Il trasferimento di Georgia International è stato raddoppiato di qualche mese fa, quindi hanno davvero tirato il colpo di stato e il “Quadon” dovrebbe avere un grande impatto.

Se ciò non bastasse, i campioni francesi hanno anche guadagnato un grande profitto di 46 milioni di euro nel centrocampista Xavi Simons“Transizione permanente a RB Lipsia per 50 milioni di EUR, si è trasferito al difensore Caro in Fiorentina e ha anche trovato una casa per l’ometting in avanti errata Reddale Redalche è stato inviato al prestito della Juventus per il resto della stagione.

Aston Villa

Aston Villa era uno dei club più trafficati d’Europa durante questa finestra e in un’autunno furono in grado di risolvere tutti i loro problemi con profitto e sostenibilità (PSR).

Sposta 77 milioni di euro nel lato arabo saudita Al Nassr per un attaccante di 21 anni Jhon Dur Aiuterà la finanza del club per anni e hanno fatto bene a trovare case permanenti Filowry (Città di Ipswich) e Diego Carlos (Fenerbahçe) e prestiti Emiliano Buendía (Bayer Leverkusen), Neljkovice (RB Lipsia) e Samuel Shake-Junior (Middlesbrough).

Marcus Rashford (per un prestito del Man United) sostituirà la gotta della speranza di governare la sua carriera mentre Donyell Malen (25 milioni di euro, Borussia Dortmund) dovrebbe fornire un’altra opzione in anticipo. Mossa in prestito tardivo per PSG Marco Asensio C’è un altro arrivo a basso terreno con un’alta ricompensa che aiuterà Villa ad andare avanti su più fronti da ora alla fine della stagione.

Più esperto subito di Andrés Garcia (8 milioni di euro, Levante) avrebbero potuto essere sulle carte, ma questa era la firma del centro del Chelsea Axel è cantato Ciò ha rovesciato la villa nei vincitori. Se non avessero firmato qualcuno che coinvolga le lacune nella loro difesa, sarebbe male.

giocare 2:09 Come può Marcus Rashford dimostrare che non era un problema nel Manchester United Mark Ogden rompe il prestito Marcus Rashford verso l’Aston Villa dal suo club per la fanciullezza Manchester United.

Marcus Rashford

Rashford non è apparso per Man United dalla vittoria nella Lega europea su Viktoria Plzen 12. E sarà un sollievo per lui trovare un nuovo club.

AC Milan, Dortmund e Barcellona erano tutti in diversi punti, ma Villa riuscì a convincere Rashford a unirsi e accettò anche di coprire una parte sostanziale del suo salario (quindi lo United gli permise di andare).

Rashford avrà molto da fare per il resto della stagione e ciò che fa potrebbe benissimo definire il resto della sua carriera. Per ora, sarà lieto di essere fuori Old Trafford.

Dani Olmo

Il fatto che possa persino giocare per il Barcellona Dani Olmo vincitore. All’inizio di gennaio, sembrava molto simile alla firma estiva di Barca avrebbe scavato i talloni sul rivestimento per la seconda metà della stagione, perché i problemi finanziari del club gli hanno impedito di registrarsi al Lalle.

Ma una battaglia giudiziaria seguì e la Spagna può giocare in riserva per il momento. Sebbene la testa di Laliga Javier Tebas stia cercando di cambiarlo.

Altrimenti è un po ‘dispiaciuto per il Barcellona che ha perso la firma di Rashford sul prestito e non si è trasferito Pau Victor, Eric Garcia, Pablo Torre O Ansu libero per un prestito.

NEUTRO

giocare 1:25 Laurens: Man City dovrebbe avere Nico González 1 gennaio Julien Laurens guarda il centrocampista di New Manchester City Nico González e spiega perché Pep Guardiola aveva bisogno di lui un mese fa.

Uomo città

A prima vista, spendere oltre 200 milioni di euro per la firma di quattro giocatori dovrebbe qualificare Man City come vincitori, giusto? Il problema è che mentre la città di Fighting doveva sicuramente ferire il nuovo sangue in questa finestra, i giocatori che hanno firmato non sono un’ottima soluzione ai loro problemi immediati.

Giovani difensori Abdukodir Khusanov (48 milioni di euro, obiettivo) e Vitor Reis (35 milioni di euro, Palmeiras) non sono ancora pronti per il ritmo della Premier League, sebbene possano colmare alcune lacune che sono rimaste l’infortunio della città. Il club spendeva 60 milioni (più altri 10 milioni di euro in integratori) per firmare un aggressore in una forma Omar Marmoush Da Eintracht Frankfurt, ma giocano al di fuori della posizione come aggressore scaricato (fondamentalmente n. 10) piuttosto che come n. 9 o a sinistra, dove sarebbe più a suo agio.

L’unico adattamento apparente era la firma dell’ex centrocampista di difesa a Barcellona Nico Gonzalez Dall’FC Porto e persino dalla città, la città è stata costretta a ramificarsi con altri 20 milioni di euro di quello che volevano e a pagare la sua clausola per rilasciare 60 milioni di euro.

Potrebbe essere che ci vuole circa un altro anno per valutare correttamente queste firme, ma in questo momento non si ritiene che siano la risposta.

giocare 1:50 Laurens: postecoglou ha cambiato idea dopo il rifiuto iniziale di Spurs Julien Laurens spiega come chattare con Ange Postcogla ha costretto Mathys Tel a cambiare idea e accettare il prestito per trasferirsi nel Tottenham.

Tottenham

Il Tottenham è un infortunio nel mezzo della crisi, specialmente in difesa, e Ange Postcogla Manager è stato abbastanza forte per la necessità di un rafforzamento se dovessero spostarsi dal 14 ° posto nel tavolo nella seconda parte della stagione.

Firma del prestito mercoledì Kevin Danso (Con un accordo obbligatorio di 25 milioni di euro per l’estate) li rafforzerà leggermente ma offrirà 75 milioni di euro per atterraggio di cristallo palazzo Marc GuéhiChi è stato respinto, ha mostrato quanto il club voleva fare. E non potevano aggiungere un’altra copertina.

Aveva bisogno di un portiere di backup e di un 11 anni Anton’s Kinsky Colpire il terreno quando è stato messo in azione da fuori ma diciotto anni in Corea del Sud. Yang Min-HyeokChe è stato quindi inviato al prestito QPR, non sarà sufficiente nelle aree di attacco.

La loro inclinazione dai perdenti a neutrali stava firmando il termine in avanti Mathys tel In un prestito, con la possibilità di firmare permanentemente in estate. Il club era ben convinto a unirsi, poiché ha rifiutato un passo permanente di 60 milioni di euro la scorsa settimana e ha potuto cambiare immediatamente l’attacco.

Bournemouth

Questo riguarda più chi è stato in grado di mantenere il club piuttosto che quello che hanno firmato. Adolescenti Matai Akinmboni, Julio Soller, Kai Crampton E Zain Silcott-duberry Forse non ha un impatto immediato perché sono per il futuro, ma Bournemouth sarà lieto di mantenere le loro star principali quando spinge questa stagione in un posto in Europa.

Mentre il prestito termina Philip Billing (Napoli) e Max Aarons (Valencia) furono sanzionati, Bournemouth trattenuto Milos sta arrivando, Illia Zavarnyi E Dean Huijsen – Tutti hanno attirato l’interesse di alcuni dei più grandi club d’Europa. Questo non è un potere medio.

Sconfitta

giocare 1:39 Ogden: PSR può vincere Amorim per Garnacho Future Mark Ogden crede che Ruben Amorim vuole che Alejandro Garnacho rimanga nel Manchester United, ma il consiglio è aperto alla vendita in anticipo.

Manchester United

Il terzino di 20 anni sarà tutti i problemi con le persone unite? Il club è riuscito a atterrare ben valutato Patrick Dorga Per 30 milioni di euro da Lecce ed è adatto a Ruben Amorima 3-4-2-1, ma ne avevano davvero bisogno.

Il prestito termina il prestito Antonio (Real Betis), Rashford (Aston Villa) e Tyrell Malacia (PSV) hanno aperto una stanza sulla legge sui salari ma firmando un difensore di 18 anni Ayden Heaven L’Arsenal non voleva costruire legumi di razze nell’Old Trafford. Era necessario muoversi, mentre la grave infortunio di Lisandra Martinez è stata vista mentre si pentivano di non aver aggiunto di più ai loro ranghi difensivi.

ARSENALE

L’Arsenal è il secondo miglior tiratori in Premier League, ma ha comunque dovuto firmare altri giocatori in anticipo se vogliono attaccare Liverpool per il titolo. Kai Havertz ha fatto bene, con 15 gol in tutte le competizioni finora ma un infortunio Bukayo da E Gabriel Gesù Hanno lasciato il plotone una breve opzione in avanti e questo non cambierà ora.

giocare 2:26 Marcotti: The Hope of the Arsenal Title riposa su Havertz Fitness Gabriele Marcotti crede che le speranze dell’Arsenal siano molto dipendenti dal mantenimento di Kai Havertz adatto al resto della stagione.

Offri 40 milioni di sterline per firmare un attaccante Aston Villa Ollie Watkins è stato respinto durante i collegamenti al tel del Bayern, Juventus ‘ Dushan e club atletico Nico Williams Non è arrivato a nulla.

Il club ha anche perso il giovane difensore del cielo con Man United per un risarcimento minimo che non vorrebbero.

Chelsea

Una finestra speciale per blu solitamente gratuiti come un centrocampista di 19 anni Mathis Amouga (15 milioni di euro da Saint-Etienne) e Trevoh Chalobah Erano l’unica incapacità e quest’ultima era i ricordi del prestito di Crystal Palace. Link con Man United Alejandro Garnacho Nulla è venuto a nulla, e si diceva che il Chelsea fosse interessato a quasi tutti gli attaccanti centrali in circolazione, ma non ne ha firmato uno.

Il giovane centrocampista è uscito Cesare Casadei Torino, dove hanno restituito 15 milioni di euro che hanno pagato per la firma da Internazionale nel 2022, e c’erano diversi negozi di prestiti per quelli Renato Veiga (Juventus), Ben Chilwell (Crystal Palace) e João Félix (AC Milano). Si sente un po ‘meglio? Non proprio.

Christopher Nunku

Fonti hanno detto ESPN prima del giorno della scadenza che il Chelsea in avanti Christopher Nunku Disperatamente, ha lasciato solo 419 minuti in Premier League in questa stagione. Ma quando è passata la scadenza, France International era ancora lì.

L’interesse del Bayern Monaco e del Manchester United non è arrivato a nulla, perché il Blues avrebbe voluto almeno 60 milioni di euro per il trasferimento permanente ed è sorprendente che alla fine non si è mosso. Sebbene né il giocatore né il club siano apparsi in un negozio a breve termine.

Resta per vedere quale ruolo giocherà per il resto della stagione, ma la mossa estiva è quasi certamente sulle carte.