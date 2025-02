Paris Saint-Germain sta cercando di firmare il difensore di Liverpool Ibrahima In estate e il giocatore è interessato a trasferirsi al club della Ligue 1, le fonti hanno detto ESPN.

I campioni francesi permanenti stanno cercando di rafforzare la propria linea di difesa e trovare un partner a lungo termine Marquino il mercoledì. Le acquisizioni detenute consentirebbero anche loro di pianificare un futuro a lungo termine senza il Brasile Internazionale, che raggiungerà i 31 anni a maggio.

Fonti hanno affermato ESPN che la Francia International è tentata di tornare nella città della sua nascita. Ha trascorso cinque anni nell’Accademia di Parigi FC prima di andare a Sochaux nel 2014.

Il difensore si è unito a Liverpool nel negozio RB Lipzig nel luglio 2021 presso il negozio RB Leipzig.

Da allora ha eseguito 116 spettacoli per il Merseyside Club e questa stagione è stata la prima scelta dello slot Arne per il partner Virgil Van Dijk in difesa centrale.

Ibrahima Konaté si unì a Liverpool nel 2021 ed era un giocatore chiave ad Anfield sotto la slot Arne e il suo predecessore Jürgen Klopp. Crystal Pix/MB Media/Getty Images

L’attuale contratto di 25 anni si svolge fino al 2026 e Liverpool vuole tenerlo nel club per molto tempo. In una conferenza stampa del mese scorso, ha confermato che gli era stato offerto un nuovo accordo, ma si è rifiutato di essere tratto dal fatto che sarebbe rimasto ad Anfield anche dopo l’estate successiva.

“Mi sono davvero concentrato su cosa sarebbe successo di tanto in tanto cosa succede”, ha detto. “Questa è un’altra conversazione.”

Konaté ha vinto la Coppa d’Inghilterra e due Coppe Carabao durante il suo periodo a Liverpool, ma ha subito lesioni ripetute che gli hanno contribuito a aver contribuito con più di 22 volte nella stagione della Premier League.

In questa stagione ha perso otto partite a causa di un infortunio “frustrante” che ha raccolto durante la vittoria di Liverpool 2-0 Masters sul Real Madrid il 27 novembre.

Lo slot è di sette punti in cima al tavolo della Premier League. Domenica, Wolverhampton Wanderers in Anfield ospita i prossimi accessori.

Le informazioni da ESPN Beth Lindop hanno contribuito a questo rapporto