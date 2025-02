PSG vs. Brest Live Stream, Alinhamentos: onde assistir UEFA Champions League Live online, TV, previsão e probabilidades

Paris Saint-Germain e Stade Brestois 29 se reúnem no Parc des Princes na quarta-feira com Líder do PSG 3-0 Desde a primeira etapa de seus playoffs da rodada de nocaute na semana passada. Os homens de Luis Enrique devem ter essa costura e progredir de 17 de seus últimos 18 laços continentais quando venceram a primeira perna e devem encontrar Liverpool ou Barcelona na 16ª rodada. O recorde contra um único oponente doméstico são os 34 jogos de Mônaco contra Montpellier entre 1995 e 2018. Uma vitória aqui seria uma quarta vitória Competitivo com o SB29 nesta temporada, o último aconteceu em 2017-18 contra o Mônaco. O PSG também está invicto em 18 jogos em todas as competições, com 15 vitórias de seus últimos 16.

Brest tem uma última chance de aproveitar sua aventura na Liga dos Campeões, já que nenhum time se passou depois de perder uma perna em casa por três ou mais gols na história da UCL. Os homens de Eric Roy não venceram no Parc des Princes em 18 tentativas desde 1981 e nunca marcaram mais de dois gols na capital. Depois de um forte começo em sua estréia na UEFA Champions League, Brest perdeu quatro de seus últimos cinco jogos europeus e se concentrará em tentar retornar à Europa através de uma das competições alternativas no próximo ano, já que estão atualmente fora dos sete primeiros. Na Liga 1.

Aqui estão nossas histórias, como você pode ver o jogo e muito mais.

Data: Quarta -feira, 19 de fevereiro | Tempo: 15h

Localização: Parc des Princes – Paris, França

A vitória por 3 a 0 do PSG na semana passada significa que Brest teria que fazer história para superar uma perda de três gols. Desde 2009-10, houve um empate totalmente francês na UCL quando Lyon venceu Bordeaux por 3-2 em duas pernas nas quartas de final, mas a diferença foi maior entre esses dois na semana passada, quando Ousmane Dembele adicionou um duplo à sua impressionante contagem de 2025 até agora .

Notícias da equipe

PSG: Dembele descansou para a vitória sobre Toulouse e tem 18 gols em seus últimos 12 jogos e 15 desde o início de 2025, que já correspondeu à sua melhor conta de um ano civil. Os franceses devem retornar ao XI inicial aqui com Gianluigi Donnarumma, Marquins, Nuno Mendes, Vitinha e Joao Neves, mas Warren Zaire-emery permanece ferido.

Possível psg xi: Donnarumma; Hakimi, Marquins, Pacho, Nuno Mendes; Vitinho, Joao Neves, Fabian Ruiz; Doe, Dembele, barco.

Brest: Roy poderia girar sua equipe antes de um confronto crucial com Estrasburgo na Ligue 1. Jordan Amavi e Bradley Locko estão fora, enquanto Jonas Martin e Romain del Castillo estão lutando pelo estado físico e Ibrahim Salah também obteve um golpe durante o final da semana.

Possível Brest Xi: Bispo; Zogbe, Chardonnet, Cursa, Word Lage; Honey, Magnetti, Douumia; Faith, Ajou, Mama Balde.

Previsão

Essa deve ser uma formalidade suficiente para o PSG, com sua confortável liderança de primeira etapa que deve ser adicionada aqui, mesmo que não haja tanta urgência quanto no jogo na semana passada. Escolher: PSG 2, Brest 1.