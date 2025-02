PSG vs como uma previsão de Mônaco, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Os homens de Luis Enrique estão prontos para a batalha contra o Mônaco na Liga Francesa.

O Paris Saint-Germain está pronto para ser o anfitrião como Mônaco no primeiro dia 21 da temporada LIGUE 1 2024-25. O PSG está muito à frente de todas as outras equipes da tabela da liga. Eles estão em primeiro lugar com uma vantagem de 10 pontos sobre o Marselha em segundo lugar. Como Mônaco está em terceiro lugar com 11 vitórias em 20 jogos na liga.

O PSG em casa será confortável e seguro. Eles vêm depois de garantir uma vitória fácil por 2 a 0 em seu jogo de prêmio francês contra o Le Mans. Os homens de Luis Enrique dominaram completamente a posse da bola e também tiveram um ataque limpo quando marcaram um gol no primeiro tempo e depois dobraram a vantagem no segundo tempo.

Como Mônaco também terá confiança, pois eles estão em uma corrida decente e também derrotaram Auxerre em seu último jogo da liga. Mônaco garantiu uma vitória fácil por 4-2. Se os visitantes conseguirem um desconforto sobre o PSG aqui, eles garantirão três pontos que nem os levarão ao segundo lugar da tabela. Isso se deve à diferença de metas.

Começo:

Sexta -feira, 7 de fevereiro, 20:05 GMT

Sábado, 8 de fevereiro, 01:35 ISTH

Aluguel: Parc des Princes, Paris, França

Forma:

PSG: wdwww

Como Mônaco: lwwlw

Jogadores para olhar

Ousmane Dembele (PSG)

O francês estará em ação novamente para o Ligue Giants 1. Marcou 14 gols em 18 jogos da liga pelo Paris Saint-Germain nesta temporada. Ousmane Dembele também ajudou seus companheiros de equipe quatro vezes. Ele desempenhará um papel importante no ataque do PSG, já que Debele com seus movimentos é uma grande ameaça à defesa do oponente.

Eliesse Ben Seghir (como Mônaco)

O fim do time de futebol nacional marroquino será um dos principais jogadores como o Mônaco. Ele marcou cinco gols e apresentou três assistências em 20 jogos da liga até agora. Eliesse Ben Seshir, com a ajuda de seus colegas de equipe, pode lançar um desempenho grande e muito necessário contra o Paris Saint-Germain.

Coincidência

Sob Luis Enrique, o PSG não conseguiu marcar apenas dois PF em seus 40 jogos em casa em todas as competições.

Mônaco venceu apenas um ponto contra as outras equipes dos 5 melhores da liga durante a primeira metade da temporada.

O PSG é a sexta equipe que tem pelo menos 50 pontos após 20 jogos para uma temporada da Ligue 1.

PSG vs como Mônaco: Dicas de apostas e probabilidades

Paris Saint-Germain para vencer

Metas superiores a 3,5

Ousmane Dembele para escrever

Lesões e notícias do equipamento

Warren Zaire-Emery e Ibrahim Mbaye não farão parte da equipe do PSG, pois estão feridos. Ibrahim Mbaye poderá em breve retornar à equipe, mas tudo depende dos níveis de condição física.

Como Mônaco ficará sem os serviços de Folarin Balogun e George Ilenikhena, pois eles são feridos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 48

PSG venceu: 22

Como Mônaco venceu: 12

Desenhos: 14

Prever a linha

PSG prevê o alinhamento (4-3-3)

Donnarumma (GK); Hakimi, Marquins, Kimpembe, Mendes; Lee, Vitinha, Ruiz; Dembele, Ramos, Kvarathskhelia

Como o alinhamento previu de Mônaco (4-2-3-1)

Majecki (GK); Vanderson, Kehrer, Salisu, Taze; Camara, Zakaria; Akliotche, Minamino, Ben Sequi; Manger

Previsão de coincidências

O Paris Saint-Germain provavelmente recebe esses três pontos. Eles estão em boa forma sob Luis Enrique.

Previsão: PSG 3-1 como Mônaco

Detalhes da transmissão

Índia: GXR World

Reino Unido: BEIN Sports, Ligue 1 Pass

EUA: Fubo TV, Ben Sports

Nigéria: Canal+Sport 2 África

