PSV per escludere USA Ricardo Pepi (chirurgia del ginocchio) per la stagione

PSV Eindhoven ha detto venerdì che la squadra nazionale americana per un uomo statunitense Ricardo Pepi È probabilmente per il resto della stagione dopo aver subito un intervento chirurgico al menisco negli Stati Uniti dopo il ginocchio ferito a gennaio durante la partita della Champions League contro il Liverpool.

Pepi ha segnato un’eventuale vittoria nella partita di 3-2 vittorie su Liverpool, il che è il risultato che il PSV garantito è finito nella fase top 16 del campionato, ma è stato costretto a lasciare la partita al 76 ° minuto dopo essere stato curato al suo lesioni al ginocchio.

Pepi ha confermato l’operazione Attraverso il tuo account Instagram All’inizio di questa settimana: “La chirurgia è andata bene a tutti! Grazie mille per le calde notizie e tenermi nei tuoi pensieri ”. Non potrebbe essere più felice firmare il tuo nuovo contratto entro il 2030 con PSV. Dobbiamo raggiungere questo obiettivo insieme. Ti amo gente ❤� “”

La scorsa settimana, ESPN ha detto che gli sarebbe mancato da uno a tre mesi. Venerdì, tuttavia, la fonte con la conoscenza della lesione Pepi ha affermato che era necessario un intervento chirurgico per riparare il menisco strappato e che il giocatore sarebbe probabilmente rinviato per quei mesi, “dare o dare qualche settimana”.

La stagione di Eredivisie termina il 18 maggio.

L’allenatore del PSV Peter Bosz ha detto venerdì Sui social media del team: “Supponiamo che Ricardo Pepi sarà fuori per il resto della stagione.”

Le fonti della squadra nazionale degli Stati Uniti non hanno commentato come la perdita influenzerà la squadra che ha le semifinali delle nazioni Concacaf contro Panama in programma per il 20 marzo e gli ultimi tre giorni dopo.

Le lesioni si presentano in un momento particolarmente piccolo per Pepi. La scorsa settimana ha firmato un’estensione del contratto che lo terrà all’Eredivisie Club fino all’estate del 2030.

Originario del Texas El Paso, in questa stagione eccelleva con PSV con 18 gol nella 25a Lega e nella Coppa, sebbene fosse spesso nel ruolo di sostituzione a supporto del solito antipasto Luuk de Jong.

Pepi è stato anche oggetto di un’offerta di trasferimento da $ 25 milioni dalla parte del West Ham United della Premier League, anche se il PSV l’ha respinta.

Pepi era anche eccellente a livello internazionale e ha segnato in entrambe le gambe della partita di concacaf della lega contro la Giamaica.

Ricardo Pepi ha recentemente firmato un’estensione del contratto PSV entro il 2030. (Foto: prestigio fotografico/soccrates/getty immagini)

La lesione di Pepi è lasciata dal manager americano Mauricio Pocttino con una sfida per cercare una sostituzione davanti alla Società delle Nazioni. Ha 13 gol in 33 partite per l’uccisione, dove era un accessorio regolare prima della Coppa del Mondo 2026.

Venerdì, direttore tecnico di PSV Ernie Stewart ESPN ha detto che il team ha valutato l’aggiunta di un altro aggressore.

“La lesione di Pepi ha causato la situazione a cui devi rispondere, ma ciò non è stato possibile”, ha detto. “Portare un nuovo giocatore in avanti è nella nostra agenda, ma non è una necessità. Se decidiamo, deve essere buono per la squadra. Lo stiamo considerando.