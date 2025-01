PSV rifiuta l’offerta di West Ham per noi Ricardo Pepi – Fonti

West Ham United aveva un’offerta iniziale di 25 milioni di euro ($ 26 milioni) PSV e gli Stati Uniti in avanti Ricardo PepiFonti hanno detto che ESPN.

La fonte ha detto che West Ham può tornare con un’altra offerta.

Il club della Premier League è sul mercato dell’attaccante prima della data di trasferimento di gennaio dopo l’infortunio Jarrod Bowen, Mikhail Antonio E Niclas Füllkrug.

Editori birichini 2 correlati

Fonti hanno affermato ESPN che l’offerta del West Ham era un prestito con l’obbligo di rendere permanente l’accordo, anche se il PSV lo ha rifiutato.

In questa stagione, Pepi ha 18 gol in 25 partite in tutte le competizioni, incluso il punteggio di quello che si rivelerebbe un vincitore nella vittoria per 3-2 sulla squadra ruotata di Liverpool in Champions League mercoledì.

Ha anche 13 gol in 33 partite per USMNT, dove erano accessori regolari prima della Coppa del Mondo 2026.