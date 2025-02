Cooper Kupp ha recentemente dato la notizia che Los Angeles Rams cerca di scambiarlo, ma che preferirebbe stare con la squadra.

Immediatamente, tutti i possibili scenari di trading sono stati cucinati da scrittori e insegnanti.

Bisogna chiedersi perché Los Angeles abbia preso questa decisione, anche se altri indicheranno la storia dei danni e il contratto di Kupp come ragioni per cui l’ampio destinatario scambia.

Puka Nacua è ora il preside dei giochi di passaggio di Los Angeles e recentemente ha dato l’onore a Kupp per aiutarlo a diventare un giocatore stellare.

“Sono grato per tutte le opportunità e la capacità che ho dovuto vedere Cooper Kupp negli ultimi due anni. E dal momento in cui sono andato nello stabilimento di Rams, mi ha preso sotto la sua ala e mi ha dato tutte le informazioni necessarie per avere successo in questa lega e giocare l’ampia posizione del ricevitore ad alto livello “, ha detto Nacua tramite Siriusxm NFL Radio.

Entro il 2021, Kupp NFL ha guidato con 145 ricevimenti, 1.947 yard di ricezione e 16 touchdown ricevendo e ha aiutato Rams a vincere il Super Bowl.

Ma la sua produzione è diminuita da allora, anche se rimane una minaccia praticabile quando è sano.

In questa stagione ha catturato 67 passaggi in 710 yard e sei touchdown in 12 partite, aiutando a riorganizzare Rams a raggiungere i playoff per un altro anno dopo aver avuto una pessima difesa del titolo.

Nacua, un quinto round di elezioni nel 2023 NFL Draft, ha 2.476 yard di ricezione e 10 touchdown raccolti in 28 partite da quando è entrata in campionato ed è stato una parte enorme della risurrezione di Las.

La squadra ha funzionato bene negli ultimi anni e può quindi rimanere una squadra di playoff e forse anche una squadra del Super Bowl di Horse Bowl se esegue il giusto commercio che coinvolge Kupp, a condizione che finirà per fargli affrontare.

