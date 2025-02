Pulisic deve essere nuovamente dimostrato a Milano. Ma perché?

In questa stagione, Pulisic è uno dei migliori giocatori di Milano, ma deve dimostrare di essere dimostrato di nuovo a seguito di un cambiamento nel coaching e nell’est dalla UEFA della UEFA. Illustrazione ESPN

Milano, Italia – di nuovo, Cristiano pulisico Si ritrova con qualcosa che può fare in AC Milano. Forse non dovrebbe essere così.

Conduce Rossoneri Nei posti di gol con 12, dopo aver registrato solo 20 l’anno scorso Olivier Giroudche è partito per la Major League Soccer nel 2024. L’American International vince altro che elogi per il suo lavoro e la sua domanda. Il suo ex assistente allenatore lo chiama “uno dei migliori professionisti con cui ho lavorato nella mia carriera”.

Eppure è stato Pulisic essere il primo giocatore a diventare un parco giochi martedì quando Milano è partito dalla Champions League contro Feyenoord. Il punteggio era 1-1 in quel momento e l’ora passata a malapena.

Editori birichini 2 correlati

Lo scorso ottobre è stato Pulisic – club progettato in entrata di penalità – che è stato usurpato due volte in sconfitta per la Fiorentina, prima Theo Hernández poi Tammy AbrahamDi cui entrambi alla fine hanno perso i loro calci. Paulo Fonseca, a quel tempo allenatore di Milano, rimase arrabbiato.

Ed è pulisico – che molti credono sia probabilmente il più efficace come le ali di sinistra – che ha dovuto adattarsi ancora e ancora per adattare il suo gioco.

Nella sua prima stagione di Milano Pulisic ha giocato per lo più perché l’ala sinistra apparteneva Rafael Leão. All’inizio di questa campagna, Fonseca lo ha usato nel ruolo 10 dietro il centro ed è stata produttiva, come evidenziato dai suoi obiettivi e assistenza. Ma Fonseca è stata sostituita Sergio Conceição Alla fine di dicembre e un mese dopo il Milan firmò João Félix Da Chelsea e invece lo ha suonato sul sito 10. E così Pulisic si stava muovendo di nuovo e tornò all’ala destra.

Si sentono controinuitivi. Le squadre di qualsiasi sport di solito costruiscono attorno ai loro giocatori più produttivi. Nella speranza di soddisfare il tuo enorme potenziale, puoi capire (forse) preferisci Leão, un giocatore di grande talento con una gamba enorme, sul lato sinistro della speranza di realizzare il suo enorme potenziale. Ma aggiungere João Félix e spostare Pulisic è più difficile da spiegare. Delle molte cose che dovevano essere riparate a Milano, le prestazioni di Pulisic sul n. 10 non erano in cima alla lista.

giocare 2:11 Marcotti sbatte Theo Hernández dopo l’uscita di AC Milano UCL Gab Marcotti sbatterà l’Hernández dopo essere stato mandato in un pareggio con Feyenoord in Champions League.

“Penso che la sua posizione migliore sia nel n. 10, perché è un giocatore con la capacità di lavorare in aree vicine e sovraccarichi – ecco perché lo abbiamo messo lì”, afferma Tiago Leal, che era assistente di Fonseca. “Tecnicamente, è il livello più alto, può cambiare il traffico, ha un QI di calcio elevato ed è un giocatore davvero intelligente. Il suo meglio, ma onestamente, anche se Rafa non era lì, avrei giocato nel cuore del gioco in 10, più vicino all’obiettivo. “

È una grande parte del motivo per cui Fonseca ha rielaborato il Milan in una formazione 4-2-3-1, lasciando il 4-3-3 Preferenced 4-3-3 Stefano Pioli. Sérgio Conceicão ha continuato a stabilire 4-2-3-1, ma ha posto João Félix il n. 10. Come Pulisic e Leão, è un altro giocatore di grande talento-quando si è trasferito dal Benfica ad Atlético Madrid come 19 anni nel 2019 Per una commissione di $ 130 milioni, il terzo più alto al momento -i quando i doni i cui doni solo settembre: non hanno fatto più di 18 League inizia nella stagione dal suo anno di debutto in Atlético e il suo club per genitori del Chelsea è stato più che felice di lasciarlo andare per un prestito.

“Per me, Pulisic può giocare a destra. Lo ha fatto sotto Pioli, è modesto ed è un grande professionista, quindi può giocare molte posizioni “, afferma Tiago Leal. “Ma se me lo chiedi, è una perdita del suo talento.”

“Pulisic è un risolutore di problemi, come se la sua squadra fosse tenuta, quando no”, aggiunge. “Lo stereotipo è che i giocatori attaccanti del suo livello sono un po ‘egoisti, non funzionano così duramente da essere in primo luogo. Penso che sia uno stereotipo – guarda Muhammad ha torto E mentre lavora sodo, per esempio, ed è la star di Liverpool – ma per alcuni giocatori è vero. Nessun polisico. Al contrario, è una squadra orientata alla squadra e il suo tasso di lavoro è incredibile. “

Il contrasto tra ciò che Pulisic – e il nuovo centro di Milano in avanti, un attaccante messicano Santi Gimenez – offre difensivamente ciò che fornisce João Félix e Leão. Non è un caso che il primo non possa ottenere un tempo di gioco coerente nell’Athletico Madrid, nel Barcellona (dove ha preso in prestito per un prestito) o nei suoi due punti nel Chelsea, mentre Leão è stato più volte. Situazioni come queste ti faranno pensare se Pulisic potrebbe non essere migliore per fare più dolore sul retro in modo che possa giocare dove è più adatto.

Podcast Gab & Juls Gabriele Marcotti e Julien Laurens si tuffano nelle ultime notizie e pettegolezzi, analizzando le partite con ospiti speciali e dando la loro visione del mondo del calcio. Ora

Un veterano titolo dell’assistente della vittoria Serie A, che non voleva essere identificato, ha suggerito che se l’allenatore di Pulisic, la sua professionalità, adattabilità e versatilità sarebbe una buona cosa solo perché servono la squadra. Ma quando si tratta del suo potere e visibilità stellari, potrebbe essere meglio essere più impegnativi ed egoisti. A volte, le ruote di sabbia diventano grassi e non si applica per renderlo un buon uovo tutto il tempo. Le stelle non si muovono come mobili ed è una stella.

La posizione di Pulisic a Milano Start XI non è in pericolo. Data la sua produzione offensiva non può essere. E a differenza di João Félix e Leão, che a volte scompaiono quando si tiene l’avversario, l’Internazionale americano fa ancora un turno difensivo, anche se non funziona sulla palla e gli allenatori semplicemente non possono permettersi di indossare più passeggeri.

Ciò significa che Leão è il ragazzo con un enorme contratto a lungo termine come miglior giocatore di Milan. Scommettono le loro patatine su di lui e almeno sono all-in-alep. E João Félix – che è preso in prestito fino alla fine della stagione, ma ha già espresso il suo desiderio di fare un movimento permanente – sembra essere un progetto per animali , quando lui, quando sta cammina con tuo figlio maggiore, Rodrigo. (Condividono anche lo stesso agente, Jorge Mendes.)

Dove lo lascia Pulisic? Proprio a destra. E pazzo, come sembra quando sei una squadra di spicco per un obiettivo, apparentemente deve provare di nuovo qualcosa.