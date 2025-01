Puneri Paltan contrata Rakesh e Sanjay como novos jovens jogadores

Tanto Rakesh quanto Sanjay são zagueiros de canto.

Os campeões da 10ª temporada, Puneri Paltan, contrataram Rakesh e Sanjay Choudhary como novos jogadores jovens (NYP) para a 12ª temporada da Pro Kabaddi League.

Os anúncios foram feitos por meio de duas postagens separadas no Instagram com o nome oficial do time na quinta-feira. Rakesh é um canto esquerdo do SAI, enquanto Sanjay de Haryana é um canto direito.

Os campeões da temporada 2023-24 adicionaram reforços para construir uma equipe forte e almejar levantar o troféu novamente. É improvável que Rakesh participe do VII titular, considerando o desempenho consistente de Gaurav Khatri nos últimos anos (61 pontos de tackle na edição anterior). Também contam com Dadaso Pujari, que impressionou pelas oportunidades que teve.

Sanjay pode ter a chance de entrar no esquema mais cedo, considerando que é altamente improvável que jogadores como Aman Antil (que teve uma boa temporada com 53 pontos de tackle em 16 jogos) e Mohit Khaler sejam mantidos como jogadores de elite retidos e ambos. vai. Você tem que entrar no grupo de leilões.

Puneri Paltan no PKL 11

Paltán teve um início de temporada brilhante, mantendo o ímpeto da edição anterior, somando cinco vitórias e um empate nos primeiros sete jogos. No entanto, as coisas correram mal depois de perderem Aslam Inamdar devido a lesão no oitavo jogo. Eles só conseguiram vencer quatro dos últimos 15 jogos. No final das contas, terminou na oitava colocação, com 60 pontos em 22 jogos.

Os Puneri Paltan são conhecidos por produzir e nutrir talentos brilhantes em sua Academia Yuva. Com exceção de Mohammadreza Chiyaneh Shadloui, todos os principais membros da equipe que conquistou o título na penúltima temporada saíram deste sistema.

Jogadores como Aslam, Mohit Goyat, Akash Shinde, Abhinesh Nadarajan, entre outros, tornaram-se nomes consagrados na liga. Considerando o sucesso que tiveram com seus NYPs, podemos estar bastante otimistas quanto ao potencial de suas duas novas contratações.

