Punjab FC pede ação da AIFF sobre arbitragem questionável contra o NorthEast United

Panagiotis Dilmperis do Punjab FC foi expulso.

O Punjab FC escreveu uma carta forte ao diretor de arbitragem da AIFF, Trevor Kettle, para revisar as principais decisões de arbitragem que impactaram a partida contra o NorthEast United e também impactarão a próxima partida contra o Mumbai City, em Nova Delhi.

As circunstâncias do impedimento que levaram ao golo do Nordeste e as decisões que levaram à expulsão do treinador Panagiotis Dilmperis são as principais questões que foram solicitadas a rever.

O cartão amarelo mostrado a Nikhil Prabhu, que o levou à suspensão para a próxima partida, e o primeiro cartão amarelo mostrado a Khaimingthang Lhungdim por dissidência também são mencionados na carta.

O Punjab FC continua comprometido com o fair play, mas está profundamente preocupado com os casos recorrentes de decisões questionáveis ​​durante os jogos, que prejudicam os investimentos significativos feitos pelos clubes.

A implementação do VAR é essencial para garantir transparência e consistência na arbitragem, já que vários clubes levantaram preocupações semelhantes.

O Punjab FC insta a AIFF e a ISL a resolverem prontamente estas questões e a tomarem medidas colectivas para salvaguardar os interesses de todos os clubes e defender o fair play.

