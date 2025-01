Punjab FC vs Bengaluru FC Lineups, Team News, Previsão e Vista anterior

O Punjab FC procurará se recuperar para ganhar as formas na ISL contra o Blues.

O Punjab FC do Super League Club da Índia (ISL) e o técnico -chefe Paniotis Dilmperis ficarão desesperados pelos três pontos no Estádio Jawaharlal Nehru quando receber o Bengaluru FC em Nova Délhi. O Blues foi para o topo no acessório inverso em Bangalore em outubro de 2024, já que registraram uma vitória fechada por 1 a 0, cortesia de um excelente gol de Naorem Roshan Singh por 1 a 0.

É um jogo essencial para os dois lados, já que eles estão prestes a cair dos seis primeiros lugares. A partida da partida de 19 semanas tem enormes ramificações para ambos os clubes, com oito pontos, separando -os na classificação da ISL League.

As apostas

Punjab FC

O técnico do chefe Panagiotis Dilmperis não venceu desde a primeira semana de dezembro de 2024. Foi uma temporada cheia de altos e baixos para o técnico Dilmperis e seus homens, que lutaram por ferimentos e infortúnios. Eles perderam três e desenharam dois dos últimos cinco jogos.

Os jogadores em casa venceram apenas quatro jogos em casa, com nove jogos possíveis. Agora ou nunca para os Shers e o treinador Dilmperis, pois eles se esforçam para reservar uma improvável posição nos playoffs da ISL.

Bengaluru FC

O Bengaluru FC lutou muito em seus últimos cinco jogos na liga e alcançou apenas um empate durante esse período. A partida anterior contra o Mohun Bagan Super Giant viu que eles caíram três pontos valiosos após o vencedor do Liston Coraco 74 minutos.

Manter os lençóis limpos tem sido uma luta pelo Blues nesta temporada, com sua última lâmina limpa em uma vitória por 1 a 0 sobre o Punjab FC na semana 5. O treinador-chefe do Blues, Gerard Zaragoza. No entanto, uma perda pode abolir significativamente suas aspirações nos playoffs e potencialmente vê -las caindo dos cobiçados seis primeiros pontos.

Lesões e notícias do equipamento

Ambas as partes receberão um lado completamente apertado à frente do acessório de alto risco na semana de partida 19.

De frente para o registro de face

Matches totais disputados – 4

Punjab FC vence – 1

Bengaluru FC vence – 2

Sorteios – 1

Alinhamentos previstos

Punjab FC (3-4-3)

Ravi Kumar (GK); Pramveer, Melroy Assisi, Suresh Mitei; Tekcham Abhishek Singh, Ricky Shabong, Nikhil Prabhu, Leon Augustine; Asmir Suljic, Nihal Sudeesh, Luka Majncen

Bengaluru FC (4-4-2)

Gurpreet Singh Sandhu (GK); Nikhil Poojary, Aleksandar Jovanovic, Rahul Bheke, Naorem Roshan Singh; Ryan Williams, Alberto Noguera, Pedro Capo, Flalreemtuanga; Edgar Méndez, Sunil Chhetri

Jogadores para olhar

Ezequiel Vidal (Punjab FC)

O meio -campista argentino de 29 anos é um dos artistas estrela do Punjab FC desde que chegou neste verão. Ele está orquestrando algumas das melhores performances do clube nesta temporada, juntamente com o capitão do Luka Majcen Club.

Um jogador conhecido por suas habilidades de conclusão e transporte de bola contribuiu com cinco gols e duas assistências em 15 jogos nesta temporada. Além de ser o segundo artilheiro de seu clube, ele também é um líder importante no campo para o seu lado. Um ótimo desempenho de Vidal contra o Blues será essencial para Sheres que buscam capturar os três pontos.

Sunil Chhetri (Bengaluru FC)

Sunil Chhetri tem 11 gols nesta temporada em ISL (cortesia: ISL Media)

O capitão do clube de 40 anos alcançou 11 gols para a temporada após sua meta de consolação contra o Odisha FC. Apesar de ficar sem gols em seu último jogo contra o super gigante de Mohun Bagan, Chhetri deu um passo à frente quando sua equipe ligou para seu número repetidamente.

Com sua lendária carreira, ele continua a desafiar o tempo do pai, o atacante do Blues ainda tem fome na frente do gol e será uma ameaça contra o Punjab. Sábado poderia ser outra oportunidade para mostrar por que ainda é o homem das grandes ocasiões em Nova Délhi.

Você sabia?

O Punjab FC não venceu nos últimos sete jogos.

O Bengaluru FC concedeu um gol em cada um dos seus últimos 13 jogos.

Quando o Punjab FC lidera 1-0 em casa, eles ganham 71 % de suas partidas.

Quando o Bengaluru FC leva 0-1 fora de casa, eles ganham 37 % de seus jogos.

Teledifusão

O jogo Punjab FC vs Bengaluru FC será disputado no estádio Jawaharlal Nehru, em Delhi, em 1º de fevereiro de 2025 às 17:00.

A transmissão ao vivo do acessório estará disponível na rede Sports18 (Channel Sports18 1/VH1). A transmissão do jogo estará disponível no aplicativo Jiocinema. Espectadores estrangeiros podem usar um bola de bola para transmitir o jogo.

