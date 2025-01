Punjab FC vs Jamshedpur FC Lineups, Team News, Previsão e Vista

O Jamshedpur FC vem após uma derrota chocante contra o Nizams.

O Jamshedpur FC está pronto para visitar a capital nacional de Nova Délhi após um ano, com o objetivo de replicar seu passado heróico em um confronto de alto risco na ISL 2024-25. No meio do frio do inverno de Délhi, os mineiros vermelhos enfrentarão o Punjab FC em um acessório que promete intensidade e drama.

Para Jamshedpur FC, uma vitória é crucial para manter suas aspirações de escudo viva, enquanto o Punjab FC, promovido por suas ações recentes, procurará fortalecer sua oferta para um fim entre os seis primeiros. Com ambas as partes ansiosas para reivindicar os três pontos, esta reunião está pronta para oferecer um concurso emocionante sob o céu gelado de Delhi.

As apostas

Punjab FC

O Punjab FC parecia inicialmente pronto para uma temporada histórica, quando eles se aproximaram para entrar nos seis primeiros. No entanto, uma série de derrotas e inconsistências recentes descarrilou seu impulso, deixando -as após cinco pontos atrás dos cobiçados seis primeiros lugares. Sua posição atual destaca a urgência de garantir uma vitória decisiva para reviver suas ambições nos playoffs.

Enquanto se preparava para abrigar o Jamshedpur FC, o Punjab FC terá como objetivo tirar proveito de sua casa para mudar sua fortuna. Uma vitória neste acessório crucial é essencial para se manter vivo com suas seis melhores esperanças e restaurar a confiança em uma temporada que mais uma vez prometia.

Jamshedpur FC

O Jamshedpur FC tornou -se inesperado, mas formidável, para o escudo ISL nesta temporada, mostrando uma forma brilhante que poucos previam. No entanto, uma derrota surpreendente contra o Hyderabad FC em sua saída mais recente os viu lançar três pontos cruciais, um revés que poderia afetar muito suas ambições de escudo. Atualmente posicionado em quarto lugar na classificação ISL, os mineiros vermelhos devem garantir uma vitória vital sobre o Punjab FC para fechar a lacuna em Mohun Bagan e FC Goa.

Os homens de Khalid Jamil enfrentam a tarefa desanimadora de garantir não menos de três pontos para manter viva suas esperanças de escudo. Qualquer coisa menos que uma vitória poderia ser fatal para suas aspirações, potencialmente limitando -as até o fim entre as seis primeiras. Jamil precisará abordar as insuficiências defensivas de Jamshedpur enquanto trabalha para estabilizar sua maneira inconsistente, o que tem sido um motivo de preocupação ao longo da temporada. O próximo confronto contra o Punjab FC é uma obrigação para os mineiros vermelhos manterem seus sonhos de título intacto.

Equipe e notícia de lesões

O Punjab FC não tem preocupações com lesões no próximo jogo. Khalid Jamil terá o luxo de escolher sua melhor combinação de jogadores de um lado em uma forma completamente e disponível.

Cabeçalho

Total de correspondências – 03

Punjab FC vence – 00

Jamshedpur FC vence – 02

Sorteios – 01

Alinhamentos previstos

Punjab FC (4-2-3-1)

Shabir (GK); Augustin, Meite, Novoselec, Ta Singh; Pradhan, Shabed; Suhail, Mrzljak, Suljic; Idoso

Jamshedpur FC (4-2-3-1)

Albino Gome (GK); Nightthil Barla, Pratik Chaudhari, Stephen Eze, Md Uvais; Rei Tachikawa, Sourav Das; Imran Khan, Javi Hernández, MD Sanan; Jordan Murray

Jogadores para olhar

Ivan Novoselec (Punjab FC)

Ivan NovoSelec, a usina croata de 29 anos de Varazdin, mostrou uma consistência notável desde que ingressou no Punjab FC em 2024. Tendo exercitado seu comércio com clubes como Lokomotiva e Istiklol, NoveSelec foi um lynchpin defensivo para Punjab, ,,,, especialmente em sua campanha da Durand Cup. Suas ações compostas e dominantes nas costas solidificaram sua reputação como uma pedra angular da configuração defensiva do Punjab.

Além de suas contribuições defensivas, a Novoselec também encontrou a parte de trás da rede, o que destaca ainda mais seu valor para a equipe. Enquanto o Punjab FC se prepara para seu confronto crucial contra o Jamshedpur FC, Novoselec será essencial para garantir uma lâmina limpa e procurar inspirar os Sheres a reivindicar os três pontos, mantendo suas esperanças vivas na classificação da liga.

Jordan Murray (Jamshedpur FC)

Jordan Murray, o novo garoto de propaganda do Jamshedpur FC, tem sido de uma maneira excepcional, desempenhando um papel fundamental no ressurgimento dos mineiros vermelhos como concorrentes fortes para o ISL Shield nesta temporada. O atacante australiano de 29 anos de Wollongong tem uma carreira impressionante, depois de ter exercido anteriormente seu comércio com os lobos da costa sul, os marinheiros da costa central e o Kerala Blsters antes de ingressar no Jamshedpur FC em 2021. Chennaiyin FC, Murray, Murray fez, Murray FC fez. Um retorno emocional à cidade de Steel em 2024, revivendo sua conexão com os mineiros vermelhos.

O impacto de Murray foi nada menos que um transformador, e suas contribuições provaram ser vitais para as ambições de Jamshedpur. Murray, um membro importante da equipe que garantiu o escudo dos vencedores da Liga ISL durante a temporada 2021-22 sob Owen Coyle, estará ansiosa para replicar esse sucesso.

Enquanto Jamshedpur FC busca se recuperar de sua recente derrota contra o Hyderabad FC, a habilidade de Murray e a liderança de objetivos serão cruciais em sua busca para recuperar o impulso e permanecer na corrida pelo cobiçado escudo.

Você sabia

O Punjab FC nunca venceu uma partida contra o Jamshedpur FC.

Na última vez que esses dois lados se reuniram em Delhi, os mineiros vermelhos atingiram os 4-0 Shers.

Jamshedpur ganhou o acessório reverso no forno por 2-1.

Detalhes da transmissão

A partida de 2024-25 da Super Liga da Índia entre Punjab FC e Jamshedpur FC ocorrerá no Estádio Jawaharlal Nehru na terça-feira (28 de janeiro)

Começará às 19:30 ISTH. O jogo será morado no Sports 18 e estará disponível para transmitir no Jio Cinema. Os espectadores internacionais também podem ver o jogo no aplicativo Onefootball.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.