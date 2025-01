Punjab FC x Mumbai City FC escalações, notícias da equipe, previsão e previsão

Os Shers tentarão somar os três pontos contra os Islanders.

O Punjab FC, clube da Super League indiana (ISL), e o técnico Panagiotis Dilmperis tentarão mudar sua temporada no Estádio Jawaharlal Nehru, quando receberem o Mumbai City FC, em Nova Delhi. Os Shers venceram a primeira mão em Mumbai, em novembro de 2024, e registraram uma vitória impressionante por 3 a 0 graças aos gols de Ezequiel Vidal, Luka Majcen e Mushaga Bakenga.

É um jogo obrigatório para ambas as equipes, já que a corrida pelos seis primeiros colocados se intensifica a cada jogo que passa. A 17ª jornada tem enormes implicações para ambos os clubes, uma vez que estão separados por apenas quatro pontos na classificação da liga ISL.

Punjab FC

Os Shers tiveram uma temporada tumultuada após o sucesso no início da temporada. Tem sido uma temporada cheia de altos e baixos para o treinador Panagiotis Dilmperis, já que os seus homens têm lutado para manter uma série consistente de bons resultados. Eles perderam quatro dos últimos cinco jogos e a última vitória foi em dezembro de 2024.

Os Shers perderam nove pontos em posições de vitória, o que demonstra sua falta de confiança em proteger sua liderança. É agora ou nunca que Shers e o técnico Dilmperis conseguirão um resultado se quiserem garantir sua vaga nos playoffs do ISL.

Cidade de Mumbai FC

A instável campanha dos Islanders no ISL 2024-25 continuou com uma surpreendente derrota por 3-0 para o Jamshedpur FC na última partida. O técnico Petr Kratky espera que a segunda metade da campanha lhes dê a chance de se recuperar antes dos playoffs do ISL. O treinador checo vai incentivar os seus jogadores a lutarem contra o Punjab FC, que tem vacilado muito nos últimos jogos desta temporada.

O Mumbai City FC tentará mais uma vez jogar na frente e terá que dar o seu melhor para somar os três pontos diante do Shers. Os Islanders podem aproveitar o momento com uma grande vitória em Delhi, mas um empate ou derrota pode significar alguns dias difíceis para o clube.

Lesões e notícias da equipe

O Punjab FC poderá colocar em campo uma equipe em sua melhor forma contra o Mumbai City FC. Os Islanders não poderão contar com o atacante Ayush Chikkara e o lateral-esquerdo Akash Mishra devido a uma lesão no joelho e no ligamento cruzado, respectivamente, contra o Punjab.

Registro frente a frente

Total de jogos disputados – 3

Punjab FC vence – 1

Victoria City FC vence – 2

Brindes – 0

Escalações planejadas

Punjab FC (3-4-3)

Ravi Kumar (goleiro); Pramveer, Melroy Asís, Suresh Meitei; Tekcham Abhishek Singh, Ricky Shabong, Nikhil Prabhu, Leon Augustine; Asmir Suljic, Nihal Sudeesh, Luka Majcen

Cidade de Mumbai (4-3-3)

TP Rehenesh (GK), Hmingthanmawia Ralte, Mehtab Singh, Tiri, Nathan Rodrigues, Yoell van Nieff, Jayesh Rane, Brandon Fernandes, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh e Nikos Karelis estão na equipe

Jogadores para assistir

Luka Majcen (Punjab FC)

Luka Majcen marcou cinco gols e três assistências na ISL nesta temporada (Cortesia: ISL Media)

O avançado esloveno de 35 anos é uma das estrelas do Punjab FC desde a sua chegada à primeira divisão indiana. Assumir o papel de capitão trouxe à tona o que Majcen tem de melhor e ele espera dar uma boa conta contra Mumbai.

Jogador conhecido pela habilidade de finalização e transporte de bola, ele contribuiu com cinco gols e três assistências em 10 jogos nesta temporada. Além de ser o artilheiro do seu clube, ele também marcou o maior número de gols pelos Shers nesta temporada.

Brandon Fernández (Mumbai City FC)

O meio-campista ofensivo não teve um início de carreira ideal na cidade de Mumbai. Apesar de ter disputado 13 partidas nesta temporada, Fernandes contribuiu apenas com uma assistência nesta temporada. Como nova contratação de verão, o jogador de 30 anos tem lutado para seguir em frente e agora espera mudar as coisas na segunda metade da campanha de 2024-25.

O atual campeão da ISL contratou Fernandes, pois ele possui as habilidades necessárias para ser um algoz para qualquer equipe da ISL, mas terá que dar o seu melhor contra o Punjab FC. Fernandes terá que ser mais inteligente em seus movimentos para superar a equipe do Punjab FC que busca voltar aos trilhos nesta temporada.

Você sabia?

Quando o Punjab FC lidera por 1-0 em casa, eles vencem 83 por cento dos seus jogos.

Quando o Mumbai City lidera por 0-1 fora de casa, eles vencem 87% dos seus jogos.

O número médio de golos em encontro com Punjab FC e Mumbai City FC é 4.

Radiodifusão

A partida Punjab FC x Mumbai City será disputada no Jawaharlal Nehru Stadium, em Delhi, em 16 de janeiro de 2025 às 19h30 IST. A transmissão ao vivo da partida estará disponível na Rede Sports18 (Sports18 Canal 1/VH1).

A transmissão ao vivo do jogo estará disponível no aplicativo JioCinema. Os espectadores estrangeiros podem usar o OneFootball para transmitir o jogo.

