Purdue vs. As probabilidades de Wisconsin, previsão, como ver, fluxo: o modelo comprovado revela seleções de CBB para 15 de fevereiro de 2025

O palco está pronto para um intenso confronto do Big Ten Basketball Basketball, já que o Purdue Boilermakers No. 7 (19-6, 11-3) será o apresentador do sábado nº 16 Wisconsin Badgers (19-5, 9-4) em CBS e Paramount+. Os Boilermakers procuram alcançar suas formas vencedoras depois de lançar dois dos últimos seis jogos, sofrendo mais recentemente uma derrota pelo 75-73 para o Wolverines nº 20 de Michigan. Enquanto isso, os texugos estão aquecendo e estão montando uma sequência de três vitórias, derrubando Iowa 74-63 a última vez. Ambos os equipamentos têm um relatório de disponibilidade limpa.

O Typeff está configurado para 13:00 ET na Mackey Arena em West Lafayette, Ind. As últimas probabilidades de Purdue vs. O consenso de Wisconsin de Sportsline lista os Boilermakers em -5,5 e o total em 150,5. Purdue é o favorito de -244 (risco de US $ 244 para ganhar US $ 100) na linha de dinheiro. Você pode ver o jogo de sábado No Paramount+ com o Showtime, que pode se libertar durante a primeira semana quando registrado aqui.

Um Paramount+ com a assinatura do Showtime também oferece acesso a outro conteúdo esportivo, incluindo a UEFA Champions League e a Europa League, NWSL, Big Ten na CBS, a NFL na CBS e inúmeros filmes e shows. Obtenha tudo mais a sua primeira semana quando você se registrar aqui.

Como ver Wisconsin vs. Purdue

Purdue vs. Wisconsin Data: sábado, 15 de fevereiro

Purdue vs. Time Wisconsin: 13:00 ET

Purdue vs. Wisconsin Live: Paramount+ (Obtenha um teste gratuito de 7 dias)

Celeções de basquete universitário para Purdue vs. Wisconsin

Antes de ajustar o Purdue vs. Game. Wisconsin, você precisa Veja as seleções de basquete da universidade do modelo avançado de computador Sportsline. O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Entre na semana 15 da temporada 2024-25 em um rolo de apostas 211-154 (+2024) em todos os times de basquete universitários mais bem qualificados que datam de 2023. Qualquer pessoa que siga casas de apostas e em aplicações de apostas poderia ter visto ótimo retorna.

Para Purdue vs. Wisconsin, o modelo está abaixo de 150,5 (-110). O número abriu para 145 e aumentou constantemente, criando valor no inferior. Ambas as equipes são robustamente robustas, já que Wisconsin produz apenas 69,6 pontos por jogo e Purdue concede apenas 68,9.

O Wisconsin já jogou jogos menores, sem nenhum dos últimos cinco jogos superiores a 144 pontos no total. O total médio de jogos no Wisconsin durante esse período é de apenas 140,6. Enquanto isso, Purdue jogou em alguns jogos de alta pontuação, mas os Boilermakers retornaram à Terra na derrota por 75 a 73 contra o Michigan, então isso é uma ofensiva que pode ser desacelerada.

O modelo projeta 150 pontos e diz que os golpes para mais de 50% das simulações de TI, o que o torna o melhor valor neste local. Transmitir o jogo aqui.

Como ver, transmite basquete universitário na CBS

Agora que você sabe o que escolher, prepare -se para ver a NCAA nos jogos da CBS no Paramount+ em qualquer dispositivo que desejar. Visite Paramount+ agora para transmitir seus eventos esportivos locais ao vivo CBS, incluindo NFL na CBS e muito mais.