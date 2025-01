Purdy quer que a provável extensão do contrato dos 49ers seja feita de forma rápida e silenciosa apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

SANTA CLARA – Brock Purdy vai para o seu Extensão iminente do contrato do 49ers negociações com maior urgência após vários atrasos e bloqueios de seus companheiros em 2024.

“Para mim, obviamente quero fazer isso, se for uma oportunidade de fazê-lo rapidamente, seria ótimo”, disse Purdy na segunda-feira. “Só para podermos voltar à Fase 1 e seguir em frente com os recebedores e nossa equipe, e continuar crescendo.

“Porque todos temos que crescer juntos. Temos que estender a mão, aprender e ser a melhor versão de nós mesmos o mais rápido possível. E a Fase 1 está na minha cabeça, das OTAs, voltar, trazer todos os caras de volta e seguir em frente e terminar essa offseason juntos.”

Purdy ainda tem mais um ano de contrato de novato e está programado para ganhar US$ 1,1 milhão durante a temporada de 2025 da NFL. Mas agora ele é elegível para uma prorrogação e espera-se que assine um acordo de primeira linha.

Purdy e os 49ers entraram na entressafra de 2024 e Trent Williams e Brandon Aiyuk não participaram como Eles resolveram extensões de contrato. Não ter todo o elenco de jogadores em campo na preparação para a Semana 1 afetou a eficiência do time, que venceu apenas um dos três primeiros jogos.

“O momento de cada pessoa é diferente”, disse Purdy. “No final das contas quero vencer e quero vencer para a organização e para todos aqui. “Não sou o tipo de pessoa que quer ter qualquer tipo de drama associado a alguma coisa, estou aqui por esta organização, pelos meus companheiros de vestiário e quero ser muito profissional nisso”.

Quando questionado sobre detalhes sobre os próximos passos do processo, Purdy riu um pouco e lembrou à mídia reunida que esta era a primeira vez que ele passava por uma negociação de contrato. Ele disse que reuniões com alguns membros da comissão técnica estavam marcadas para mais tarde naquele dia, mas, além disso, ele não tinha certeza.

Uma coisa é certa: Purdy não quer que nenhum de seus negócios venha à tona.

“Quero manter o principal e não me distrair com todo o caos que pode acontecer dentro dele”, disse Purdy. “Quero estar limpo e respeitável, fazer alguma coisa e voltar ao trabalho.”

Com um elenco repleto de estrelas de alto valor, o conselho poderia propor um acordo amigável para a equipe para manter o grupo praticamente intacto, mas Purdy compartilhou que nada foi discutido ainda.

“Veremos quando nos sentarmos para negociar e conversar”, disse Purdy. “Mais do que tudo, quero poder estar aqui para ajudar meus rapazes no vestiário. Quero estar aqui em São Francisco e jogar minha carreira no futebol aqui. Adoro estar aqui e quero fazer o que for preciso para estar aqui.

“Não tenho certeza de como será ou o que isso implicará, mas sei que sou o cara nesta organização e posso fazer o que for preciso para nos ajudar a chegar onde queremos e eu estou confiante nisso.”

A temporada de 2024 dos 49ers não correu como esperado, e isso inclui Purdy e seu desempenho em campo. Ele completou 300 de suas 455 tentativas para 3.864 jardas e 20 touchdowns com 12 interceptações depois de liderar a NFL em várias categorias em 2023.

Em sua segunda temporada, o quarterback entrou quarto lugar na votação de MVP depois de completar 308 tentativas semelhantes de suas 444. Mas ele arremessou para mais jardas (4.280) e mais touchdowns (31), sendo interceptado menos vezes (11).

“Mais do que tudo, olhando para os últimos anos, só quero crescer”, disse Purdy. “Quero ser um quarterback melhor e quero estar aqui com esses caras e quero vencer aqui.

“Qualquer que seja o aspecto do negócio, tudo se encaixará conforme necessário. “Quero representar esta organização, meus colegas de equipe e a mim mesmo, da maneira certa ao longo de todo o processo e ajudar esta organização a vencer.”

