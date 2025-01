PV Sindhu e Kiran George selam sua vaga nas quartas de final, Satwik-Chirag avança

Dhruv e Tanisha jogaram com todo o coração contra os oitavos cabeças-de-chave Hiroki e Natsu Saito do Japão, mas acabaram perdendo.

A ex-campeã PV Sindhu reacendeu memórias de seu antigo eu agressivo, enquanto a promessa de Kiran George manteve a coragem sob pressão para registrar vitórias consecutivas. Enquanto a combinação de duplas masculinas de Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty voltou de um jogo perdido para avançar para as quartas de final do Yonex-Sunrise India Open 2025, um evento HSBC BWF World Tour Super 750, no KD Jadhav Indoor Hall aqui na quinta-feira.

Sindhu, jogando apenas seu segundo torneio desde as Olimpíadas de Paris, derrotou o japonês Manami Suizu por 21-15, 21-13, enquanto Kiran derrotou o francês Alex Lanier por 22-20, 21-13 no confronto da segunda rodada de simples masculino.

Mais tarde naquele dia, os campeões de 2022 Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty tiveram que se reagrupar depois de perder o primeiro jogo para derrotar o japonês Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura por 20-22, 21-14, 21-16.

Entre os outros jogadores notáveis ​​​​na luta, o vice-campeão do ano passado, Lee Cheuk Yiu, de Hong Kong, teve que salvar um match point na decisão contra Toma Junior Popov antes de vencer o confronto de uma hora e 16 minutos por 14-21, 21-18, 22. -20 para avançar para as quartas de final.

Embora aquela partida tenha mantido os fãs de badminton ansiosos, Sindhu e Kiran deram-lhes motivos suficientes para comemorar.

Depois de passar mais de seis meses afastado, Sindhu parecia enferrujado na partida de abertura contra Shuo Yun Sung, do Taipé Chinês, na primeira rodada. Mas o ex-campeão mundial jogou agressivamente contra Suizu em busca de vencedores nos dois lados da quadra.

Após as trocas iniciais, Sindhu conseguiu uma vantagem de 13-6 no jogo de abertura e embora Suizu tenha reduzido a diferença para 14-13, a estrela indiana sempre parecia estar no controle e novamente abriu uma grande vantagem. O segundo jogo teve domínio total de Sindhu, que encontrou vencedores na quadra cruzada à vontade.

“Depois do intervalo, o que mais gostei no meu jogo hoje foi que meus movimentos e ataques funcionaram bem. A partir de agora preciso estar preparado para tudo porque as partidas vão ficar mais difíceis”, disse Sindhu, que agora enfrentará a quarta cabeça-de-chave da Indonésia, Gregoria Mariska Tunjung, que derrotou a outra japonesa Natsuki Nadaira por 21-12, 24-22 na outra. partida da segunda rodada. .

Anteriormente, Kiran salvou seis pontos contra Lanier na abertura do confronto da segunda rodada. O jogador de 24 anos, que entrou na competição no último minuto vindo do time reserva, estava de mau humor quando o francês atacou na partida de estreia.

Lanier construiu uma vantagem de 20-14 no jogo de abertura antes de Kiran conseguir uma recuperação improvável, ganhando oito pontos consecutivos para embolsar o jogo por 22-20. Nesse ponto, ele simplesmente manteve a peteca em jogo por tempo suficiente para que seu oponente cometesse um erro e os erros começaram a se acumular e a acontecer rapidamente para o francês, à medida que o indiano começava a se aproximar.

“Aos 14-20, eu estava conquistando um ponto de cada vez, sem pensar na liderança ou se estava atrás. Eu estava jogando apenas um ponto de cada vez. Acho que isso me ajudou a garantir o jogo”, disse Kiran após a vitória.

Ele agora enfrentará o chinês Hong Yang Weng, que derrotou o malaio Jun Hao Leong por 21-18 e 21-12 no outro confronto da segunda rodada.

Parecia que Satwik e Chirag também seguiriam um caminho direto para as oitavas de final, quando abriram uma vantagem de 18-14 e marcaram um ponto de jogo em 20-19, mas não conseguiram convertê-lo e perderam o jogo de abertura. Mas esse problema não custou caro, pois eles rapidamente assumiram o controle da ação no segundo jogo e depois mantiveram a liderança para vencer em uma hora e 11 minutos.

Não foi um dia frutífero para os demais contendores indianos na luta, com a combinação de duplas femininas Ashwini Ponnappa/Tanisha Crasto, Rutuparna Panda/Swetaparna Panda e as duplas mistas Dhruv Kapila/Tanisha e Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh sendo eliminadas. no segundo turno.

Dhruv e Tanisha jogaram com todo o coração contra os oitavos cabeças-de-chave Hiroki Midorikawa e Natsu Saito do Japão, mas acabaram perdendo com um placar de 21-18, 21-17. Mais tarde, Tanisha e Ashwini também tiveram um dia misto no comando, ao perderem por 9-21 e 21-23 contra os japoneses Yuki Fukushima e Mayu Matsumoto.

Resultados importantes:

Solteiros masculinos:

7-Chou Tien Chen (Tpe) contra Lu Guang Zu (Chn) 21-15, 12-21, 21-13; Lee Cheuk Yiu (Hkg) x Toma Junior Popov (de) 14-21, 21-18, 22-20; Kiran George (Ind) derrotou Alex Lanier (De) 22-20, 21-13; 3-Viktor Axelsen (Den) contra Jia Heng Jason (Sin) 21-11, 21-14

solteiros femininos

1-An Se Young (Kor) x Ratchnok Intanon (Tha) 21-15, 21-8; 7-Yeo Jin Min (Sgp) para Wen Chi Hsu (Tpe) 21-12, 19-21, 21-19; 4-Gregoria Mariska Tunjung (Ina) contra Natsuki Nidaira (Jpn) 21-12, 24-22; PV Sindhu (Ind.) derrotou Manami Suizu (Jpn) por 21-15, 21-13; 6-Tomoka Miyazaki (Japão) derrotou Anupama Upadhyaya por 21-6, 21-9

Duplas masculinas:

2-Liang Wei Keng/Wang Chang (Chn) vs. Ben Lane/Sean Vendy (Inglês) 21-15, 24-22; Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Mas) derrotou Xie Hao Nan/Zeng Wei Han (Chn) por 21-10, 21-18; 7-Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (Índia) contra Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura (JPN) 20-22, 21-14, 21-1

Duplas femininas:

2-Baek Ha Na/Lee So Hee (Kor) v Rutuparna Panda/Swetaparna Panda (Ind) 21-6, 21-7; Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jpn) vs 7-Ashwini Ponnappa/Tanisha Crasto (Ind) 21-9, 23-21

Duplas Mistas:

4-Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie (Mas) contra Yuta Watanabe/Maya Taguchi (Japão) 21-10, 19-21, 21-16; 8-Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Japão) vs. Dhruv Kapila/Tanisha Crasto (Ind) 21-18, 21-17; 5-Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang (Tpe) x Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh (Ind) 21-8, 21-11

