PV Sindhu e Satwik-Chirag avançam para o segundo turno; Treesa-Gayatri nocauteado

Leong Jun Hao, da Malásia, derrotou o quinto cabeça-de-chave chinês Li Shi Feng no individual masculino.

O ex-campeão PV Sindhu superou a ferrugem de um longo hiato na competição para registrar uma vitória consecutiva sobre Sung Shuo Yun, do Taipé Chinês, na primeira rodada do Aberto da Índia de 2025. Enquanto isso, o falecido participante Kiran George, a dupla masculina de duplas Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty e a dupla de duplas mistas Dhruv Kapila e Tanisha Crasto superaram partidas acirradas para chegar ao segundo lugar rodada no KD Jadhav Hall aqui na terça-feira.

PV Sindhu, que disputou seu primeiro torneio depois de se casar em dezembro do ano passado, lutou com seu ritmo durante o confronto de 51 minutos contra um adversário que joga tanto em simples quanto em duplas, mas acelerou quando necessário para vencer por 21-14, 22 -20. enquanto Kiran perdeu três match points e salvou três antes de derrotar o japonês Yushi Tanaka por 21-19, 14-21, 27-25 em uma hora e 11 minutos na abertura. rodada do evento HSBC BWF World Tour Super 750.

Nas provas de pares Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty superaram um difícil desafio dos malaios Wei Chong Man e Kai Wun Tee por 23-21 19-21 21-16 na primeira rodada de duplas masculinas a combinação de duplas mistas de Dhruv Kapila e Tanisha Crasto lutou. de um jogo a menos para vencer Chen Cheng Kuan do Hsu Yin-Hui Chinese Taipei por 8-21, 21-19, 21-17.

Em outro lugar, a combinação de duplas femininas Treesa Jolly e Gayatri Gopichand perdeu por 21-23 e 19-21 contra a japonesa Arisa Igarashi Ayako Sakuramoto na primeira rodada.

Na única outra reviravolta do dia na sessão da manhã, o malaio Leong Jun Hao derrotou o quinto cabeça-de-chave chinês Li Shi Feng por 18-21, 21-17, 21-17. No individual feminino, a sétima cabeça-de-chave Yeo Jia Min, de Cingapura, salvou dois match points no segundo jogo para derrotar a vietnamita Thuy Linh Nguyen por 19-21, 22-20, 21-5.

Mas a atração principal do dia foi obviamente Sindhu, que está retornando ao circuito BWF após uma longa pausa desde as Olimpíadas de Paris. Ele correu o primeiro jogo e parecia estar no controle antes de perder quatro pontos de jogo por 20-10.

O ímpeto continuou com Sung no segundo jogo, quando o arremessador de Taipei assumiu a liderança por 4-11. Sindhu então aumentou o ritmo para chegar a 13-13. Sung conseguiu manter o ritmo e até ganhou um ponto de jogo antes que o indiano virasse a situação e vencesse.

“Depois de uma longa pausa é sempre difícil encontrar o ritmo, mas estou feliz por ter vencido a partida em jogos seguidos. Meu meio-campista estava no meio da quadra no segundo jogo, mas sempre tive confiança de que conseguiria”, disse o número um do mundo. #16, que agora enfrentará o japonês Manami Suizu na segunda rodada.

Anteriormente, Kiran sobreviveu a um encontro próximo contra Tanaka. O indiano começou forte no primeiro jogo, mas recuou por erros próprios. Ele conseguiu embolsar o primeiro jogo apesar das dificuldades, mas seu oponente japonês fez rápido progresso no segundo para forçar a decisão.

Kiran, que entrou na disputa no minuto final, abriu uma grande vantagem no terceiro intervalo, antes que outra série de erros permitisse que Tanaka lutasse para entrar na partida. No entanto, apesar de perder três match points em 20-18, o indiano manteve a coragem para salvar ele mesmo três match points antes de encontrar o ponto da vitória.

“Eu esperava a entrada de última hora, pois era o primeiro reserva e vim aqui no sábado para ter certeza de que estava bem preparado”, disse Kiran, que enfrentará o próximo vencedor da partida entre o quarto cabeça-de-chave Kunlavut Vitidsarn, da Tailândia. e Alex Lanier da França.

“Ainda no ano passado perdi 4 ou 5 jogos em posição de vitória e é por isso que tenho trabalhado nessas situações nos treinos. Ainda hoje as coisas ficam difíceis, mas consegui manter a compostura e seguir em frente”, acrescentou.

Mais tarde, Satwik e Chirag foram obrigados a trabalhar arduamente pela combinação malaia, que os colocou uns contra os outros em trocas furiosas e monótonas, mas a experiente combinação indiana conseguiu evitar o desafio de avançar.

Na sessão da manhã, a combinação indiana de duplas mistas de Dhruv Kapila e Tanisha Crasto se recuperou de uma primeira partida desastrosa e explicou o que havia de errado para eles.

“Acho que no primeiro jogo não conseguimos entender bem as condições. Principalmente pela manhã estávamos congelando. Mas acho que no segundo e terceiro jogos avançamos muito rápido e não lhes demos ataques fáceis e isso mudou bastante o jogo”, disse Kapila, que agora está totalmente concentrado nas duplas mistas.

Resultados importantes do primeiro dia do India Open 2025

Solteiros masculinos

Toma Popov (Fra) derrotou Kenta Nishimoto (Jpn) por 20-22, 21-10, 21-14; Kiran George (Índia) x Yushi Tanaka (Japão) 21-19, 14-21, 27-25; Leong Jun Hao (março) bt 5-Li Shi Feng (Chn) 18-21, 21-17, 21-17

Solteiros femininos

Yeo Jia Min (Sin) x Thuy Linh Nguyen (sexta-feira) 19-21, 22-20, 21-5, 4-Gregoria Tunjung (casa) x Line Christophersen 25-27, 21-12, 21-11; Ratchnok Intanon (Tha) x Nozomi Okuhara (JPN) 21-13, 21-15; PV Sindhu (Índia) derrotou Sung Shou Yun (Tpe) 21-14, 22-2

Duplas masculinas

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (Ind.) bt Wei Chong Man/Kai Wun Tee (março) 23-21, 19-21, 21-16

duplas femininas

Ashwini Bhat K/Shikha Gautam (Ind) x Jackie Dent/Crystal Lai (Can) 22-20, 21-18; Ornnicha Jongsathapornparn/Sukitta Suwachai (Tha) x Amrutha Prathumesh/Sonali Singh (Ind) 19-21, 21-15, 21-12; 4-Li Yi Jing/Luo Xu Min (Chn) x Rashmi Ganesh/Sania Sikkandar (Ind) 21-8, 21-9; Arisa Igarashi/Ayako Sakuramoto (Japão) vs 5-Treesa Jolly/Gayatri Gopichand (Ind) 23-21, 21-19; Hu Ling Fang/Jheng Yu Chieh (Tpe) x Apporva Gahlawat/Sakshi Gahlawat (Ind) 21-12, 21-4

Duplas Mistas

Dhruv Kapila/Tanisha Crasto (Ind) x Chen Cheng Kuan/Hsu Yin-Hui (Tpe) 8-21, 21-19, 21-17; Thom Gicquel/Delphine Delrue (Fra) x Sathish Kumar Karunakaran/Adya Variyath (Ind) 21-12, 21-10; Hee Yong Kai Terry/Jin Yu Jia (Sin) x Rohan Kapoor/Ruthvika Shivani G (Ind) 17-21, 21-18, 21-15

