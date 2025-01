PV Sindhu, Satwik-Chirag e outros indianos proeminentes aparecerão no próximo evento

Lakshya Sen, PV Sindhu e Satwik-Chirag enfrentarão o desafio pela Índia no India Open 2025.

A anfitriã Índia apresentará seu maior contingente até o momento na terceira edição do Yonex-Sunrise India Open BWF World Tour Super 750, de 14 a 19 de janeiro de 2025. Apresentando grandes estrelas como os campeões olímpicos Viktor Axelsen, An Se Young e o número 1 Shi Yuqi liderando o campo, esta edição promete uma emocionante demonstração de habilidade e precisão.

Será também um caldeirão de excelência e fãs, já que o torneio celebra o seu terceiro ano, reunindo os melhores jogadores e fãs apaixonados num verdadeiro espetáculo de badminton.

Este evento Super 750 foi uma competição emblemática organizada pela Associação de Badminton da Índia. O torneio, que foi atualizado para Super 750 em 2023, faz parte do BWF World Tour, oferece aos participantes uma premiação de US$ 950.000 e 11.000 pontos para os campeões e será disputado no KD Jadhav Indoor Hall no Estádio Indira Gandhi.

Nesta edição do evento BWF World Tour Super 750, a anfitriã Índia terá 21 inscrições: Simples Masculino (3), Simples Feminino (4), Duplas Masculinas (2), Duplas Femininas (8) e Duplas Mistas (4).

“O Yonex-Sunrise India Open 2025 é uma indicação clara de como os jogadores indianos estão constantemente conquistando seu lugar entre os melhores do badminton global. Com tantos jogadores indianos competindo em um evento Super 750, é um sinal notável do crescimento e ascensão do badminton indiano no cenário mundial.

Este é apenas o começo – 2025 promete ser um ano em que mais nomes aparecerão ao lado dos nomes estabelecidos, enquanto novos rostos surgirão e brilharão, trazendo glória e orgulho à Índia. A competição no IG Stadium será uma prova do crescente calibre do talento indiano”, disse Sanjay Mishra, secretário geral da Associação de Badminton da Índia.

Nas duas últimas edições do Super 750, a Índia teve um total de 14 inscrições cada, com os medalhistas de ouro em duplas masculinas dos Jogos Asiáticos, Chirag Shetty e Satwiksairaj Rankireddy, chegando à final de duplas masculinas e o medalhista de bronze dos Jogos Asiáticos, HS Prannoy, alcançou as últimas quatro etapas do individual masculino em 2024.

Além de Chirag-Satwik e Prannoy, a Índia terá o campeão individual masculino de 2022, Lakshya Sen, e a duas vezes medalhista olímpica e ex-campeã mundial feminina de simples, PV Sindhu, para competir pelo prestigioso título.

A qualidade da competição pode ser avaliada pelo fato de que apenas dois jogadores dos 20 melhores jogadores individuais masculinos estarão ausentes em ação em Nova Delhi, enquanto o sorteio individual feminino terá 14 dos 20 melhores jogadores competindo.

Com muitos jogadores importantes nas categorias de duplas anunciando sua aposentadoria após as Olimpíadas de Paris ou mudando de parceiro, espera-se que os eventos de pares produzam alguns resultados surpreendentes, mas espera-se que a atenção dos fãs indianos se concentre no desempenho de Chirag e Satwik. já que este último retorna após uma ausência por lesão e não jogou muito depois das Olimpíadas.

A escalação de duplas masculinas é liderada pela combinação chinesa Liang Weikeng e Wang Chang, vencedora da medalha de prata olímpica de Paris, junto com os medalhistas de bronze de Paris Aaron Chia e Soh Wooi Yik da Malásia, a combinação dinamarquesa de Kim Astrup e Anders Rasmussen e o indonésio Fajar Alfian. e Muhammad Rian Ardianto também em ação.

Lista de jogadores indianos:

MS – Lakshya Sen, HS Prannoy, Priyanshu Rajawat

WS: PV Sindhu, Malvika Bansod, Anupama Upadhyaya, Aakarshi Kashyap

MD: Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy, K Sai Pratheek/Pruthvi K Roy

WD — Treesa Jolly/Gayatri Gopichand, Ashwini Ponnappa/Tanisha Crasto, Rutuparna Panda/Swetaparna Panda, Mansa Rawat/Gayatri Rawat, Ashwini Bhat/Shikha Gautam, Sakshi Gahlawat/Apoorva Gahlawat, Sania Sikkandar/Rashmi Ganesh, Mrunmayee Deshpande/Prerana Alvekar

XD – Dhruv Kapila/Tanisha Crasto, K Sathish Kumar/Aadya Variyath, Rohan Kapoor/G Ruthvika Shivani, Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh

