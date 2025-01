Qual é a classificação dos 10 melhores WTA após o Australia Open 2025?

O campeão do Australia Open 2025 Madison Keys se tornou o novo número 7 no ranking WTA.

O 2025 Australian Open produz um dos resultados mais surpreendentes na história das singles femininas. Após três semanas de alta qualidade e intenso tênis, a competição testemunhou um novo campeão do Grand Slam, contra as probabilidades.

Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gautff foram os favoritos para elevar o troféu indescritível, mas foi Madison Keys que produziu um dos melhores títulos nos últimos anos para aumentar sua primeira especialidade de Grand Slam. Com seu último triunfo, o americano invadiu as 10 classificações principais, com um grande salto da posição 19, para se tornar o novo número 7 do mundo.

Elena Rybakina, que foi a finalista em 2023, perdeu na segunda rodada do Aberto da Austrália em 2024. Ele começou bem nesta temporada, mas sofreu uma lesão nas costas em sua terceira rodada, o que impediu seu movimento na quadra. O cazaque caiu para o eventual vencedor, Keys na rodada de 16 anos. Apesar da derrota, Rybakina agora está de volta nas cinco primeiras classificações do WTA.

Leia também: Os cinco mais jovens do Australian Open Ft

As principais sementes, incluindo Sabalenka, Swiatek e Gaund, mantêm suas fileiras. Uma corrida em direção à posição número um estava aquecendo entre o polonês e o bielorrusso, mas a derrota agonizante de Swiatek significava que Sabalenka continua como o número um do mundo, apesar de ter perdido a final.

Jasmine Paolini continua permanecendo no número quatro após uma saída antecipada nas mãos de Elina Svitolina, enquanto Jessica Pegula termina em #6. A semifinalista Paula Badasa, que eliminou o GOT. A partida inicial de Danielle Collins significava que ele não encontra mais um lugar no top 10.

No entanto, o jogador mais afetado foi o Runner de 2024 Qinwen Zheng. Os chineses ficaram surpresos com Laura Siegemund na segunda rodada, em sets retos. Devido a essa derrota, o medalhista olímpico de ouro de Paris caiu de #5 para o número 8.

Os jogadores estão constantemente sob pressão para se apresentar, com pontos e classificações na linha. O sucesso nas temporadas anteriores geralmente significa defender um número significativo de pontos, e uma carreira ruim pode levar a uma forte queda nas classificações, como visto com Zheng na abertura australiana deste ano.

O Australia Open 2025 será lembrado pela incrível carreira do Madison Keys Championship, que incluiu vitórias sobre os nomes mais importantes de WTA: Sabalenka, Swiatek, Svitolina, Rybakina e Collins.

Leia também: Qual é a classificação dos 10 melhores ATP após o Australia Open 2025?

As 10 principais classificações WTA após o Aberto da Austrália 2025

Aryna Sabalenka IGA Swiatek Gotera de coco Jasmine Paolini Elena Rybakina Jessica Pegula Madison Keys Qinwen Zheng Emma Navarro Paula Badasa

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama