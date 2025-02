Qual é a mercadoria de ‘Super Bowl Champion’ de uma equipe perdida?

A pergunta chega ao ar antes que os confetes tocem o chão, antes que a equipe vencedora estique seus campeões do “Super Bowl” nas ombreistas: ei, o que acontece com a mercadoria da equipe perdida?

Neste momento, há caixas e paletas do “campeão do Super Bowl Eagles” e “Super Bowl Champion Chiefs” em silêncio em lojas e armazéns em Nova Orleans, Kansas City e Filadélfia, entre outros lugares, apenas esperando o relógio chegar 0: 00 para abrir. A mercadoria do equipamento perdedor será embalada e enviada. Muito, muito longe.

“Os produtos são realmente enviados para a Europa Oriental”, diz Cinira Baldi, CEO da Good360, a organização encarregada de gerenciar o mercantil não soldado da NFL. “Existem vários países, a Ucrânia é uma, e a Polônia e alguns outros países, onde garantemos que eles atinjam boas mãos, pessoas que precisam do produto”.

O Good360 é especializado nesse tipo de ativo de ativos para fins de caridade; A organização participa de esforços de ajuda nos Estados Unidos por incêndios florestais em Los Angeles e na devastação de furacões da Flórida e da Carolina do Norte, entre outras crises. A organização trabalha com a NFL há mais de uma década para redistribuir a mercadoria para os lugares necessitados, de áreas de guerra a áreas de desastre e áreas empobrecidas.

A NFL tem preocupações e necessidades de marca muito específicas com relação às mercadorias doadas. A mercadoria do Cincinnati Bengals Super Bowl Bowl de 2022 pode ser um pequeno colecionável interessante, mas dilui a marca e infecta o mercado com o que a NFL vê como uma mercadoria defeituosa, ou pelo menos inapropriada.

Portanto, Baldi ressalta que o Good360 examina cuidadosamente seus parceiros sem fins lucrativos para garantir que a mercadoria realmente atinja seus destinos, em vez de mãos menos caridosas e mais oportunistas.

“Não queremos enviar produtos que possam recorrer ao mercado ou onde a NFL pode ser muito popular, para que os maus atores possam levá -los e revendê -los. Somos muito específicos sobre isso ”, diz Baldi. “Queremos distribuí -los onde houver necessidade, para ter acesso a roupas e equipamentos, ou há deslocamento. Então as pessoas que foram deslocadas de suas casas e não têm nada. Pode ser desastres naturais ou áreas de conflito.

(Margem interessante Nota: O elemento mais popular nas doações neste momento são os limites de beisebol. Para moda ou utilidade, as bolas estão agora em demanda em todo o mundo).

Um campeão do Super Bowl dos Falcons está disponível no eBay por apenas US $ 5. (Ebay)

O problema é que, uma vez que a mercadoria chega ao seu destino, literalmente, tudo pode acontecer, incluindo um possível retorno às costas dos EUA. Alguém pagaria um primo por uma camiseta de um perdedor do Super Bowl?

Especialistas em colecionáveis ​​contatados pela Yahoo Sports consideram uma possibilidade bastante remota. Os fãs da equipe que geralmente não querem ser lembrados de que ficaram aquém. E o valor da mercadoria “Uau, isso é um pouco estranho” é bastante limitado. É ao mesmo tempo, por exemplo, uma assinatura de Memphis Allen Iiverson dos três jogos que jogou a resposta para o Grizzlies. Os colecionadores tendem a avaliar eventos do mundo real sobre hipotéticos.

O mercado secundário parece suportar essa teoria. Escoo “$ 14,99 ou a melhor oferta” Ou talvez uma camisa 49ers de “Super Bowl” para “US $ 19,97 ou a melhor oferta.” (Os Niners perderam o Super Bowl LVIII contra os Chiefs no ano passado, 25-22.) Ou, se você é fã dos Halcons que deseja negar a existência de literalmente tudo o que aconteceu depois que Atlanta liderou 28-3 no Super Bowl , você pode pegar uma longa camisa -Speed ​​”Champions Falcons” para “US $ 5,18 ou a melhor oferta.” A autenticidade é sempre uma pergunta, mas todos têm hologramas da NFL ou rótulos de preços anexados.

Então, se você quiser viver nessa realidade alternativa, ou se deseja apenas um colecionável único em seu tipo, poderá ver quem conhece na Europa Oriental. Uma idéia melhor: lembre -se de que quem deveria pegar essa camisa ou chapéu provavelmente precisará dela para mais do que um único iniciador de conversa.