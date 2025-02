Qual è l’ID del franchising NFL? Come funziona?

Quando il Super Bowl è indietro, è tempo che le squadre si concentrino sulla costruzione delle loro squadre per la prossima stagione. Un modo per farlo è con un tag di franchising. Guarda tutto ciò che devi sapere sul tag di franchising della NFL per la stagione 2025.

Qual è l’ID del franchising NFL?

Il tag di franchising della NFL è un modo per la squadra di impedire al giocatore di uscire dall’ufficio gratuito. Quando il tag viene applicato al giocatore, ricevono un contratto di un anno per rimanere con la squadra.

Ogni giocatore che è un agente libero quest’anno può essere contrassegnato. Tuttavia, ci sono tre diversi tag che possono essere utilizzati.

Quali sono i diversi tipi di tag di franchising NFL?

Il tag in franchising esclusivo: i giocatori non possono negoziare con altre squadre. Le squadre devono offrire la media dei primi cinque stipendi nella posizione del giocatore quest’anno o il 120% dello stipendio precedente del giocatore.

Tag di franchising non cantante: i giocatori possono negoziare con altre squadre, ma le squadre si riservano il diritto di abbinare il modulo di offerta. Se decidono di non abbinare l’offerta, la squadra che fornisce il nuovo contratto deve anche fornire due prese al primo turno in cambio della firma del giocatore.

Tag di transizione: i tag di transizione sono simili ai tag di franchising non esclusivi con due eccezioni. Prima di tutto, lo stipendio è determinato dalla media dei primi dieci. In secondo luogo, se il giocatore riceve un’offerta e la loro squadra non risponde, non riceverà scelte di sostituzione.

Quanto farà il giocatore marcato nella prossima stagione?

Il valore dell’identificatore di franchising dipende dalla posizione del giocatore e dal tipo di tag utilizzato.

Per un identificatore civile non unitario, il valore è determinato da due capitoli più alti: lo stipendio medio dei primi cinque nella posizione del giocatore negli ultimi cinque anni o il 120% del precedente stipendio del giocatore.

D’altra parte, il tag di transizione è valutato per la media di stipendio media.

Quando il franchise NFL vago vago nel 2025?

La scadenza per il franchise NFL è il 4 marzo 2025 alle 16:00 ET. La finestra dei tag in franchising è stata aperta il 18 febbraio.