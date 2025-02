Qual é o canto da Sheild na WWE? Revelado

The Hounds of Justice estreou em novembro de 2012

A equipe de Seth Rollins, Roman Reigns e Dean Ambrose (Jon Moxley) fizeram sua estréia na lista principal como a facção Sheild durante a edição de 2012 dos sobreviventes da WWE, que foi realizada em 18 de novembro de 2012.

A facção logo começou a aterrorizar toda a lista que se torna uma das facções mais emblemáticas de todos os tempos. Dois membros, a saber, Roman Reigns e Seth Rollins da facção se tornaram os melhores nomes da empresa. A facção estava envolvida em algumas das disputas e correspondências mais emblemáticas durante seu pico.

A supremacia da facção foi exibida nas partidas da equipe de seis homens -homem, onde eles tiveram um recorde de televisão invicto sem defeito de dezembro de 2012 a maio de 2013, destacado por uma vitória na WrestleMania 29. A facção foi dissolvida em 2014 quando Rollins ele traiu Seus irmãos protegem e alinhados com Triple H e a autoridade.

No entanto, mesmo após sua ruptura inicial e a partida da WWE de Dean Ambrose (Jon Moxley), muitos fãs ainda esperam uma reunião de OGS. Enquanto a reunião é um sonho distante, a WWE, durante o Royal Rumble, prestou homenagem à facção.

Triple H nomeou uma seção da areia como uma homenagem à facção icônica

Em um recente vlog por trás da cena do Royal Rumble PLE, o WWE CCO Triple H foi visto dando instruções a sua equipe, após a emocionante vitória de Jey que eu uso no rumor real de Jey. Use que possa levar seu filho ao ringue para comemorar a vitória.

“Diga a Jey que ele pode trazer para seu filho. Ele está no canto do escudo, camisa verde.” Triple H disse. A esquina era o mesmo lugar onde as três estrelas costumavam fazer sua entrada icônica através da multidão para entregar justiça. Este é um dos principais exemplos da influência da facção e seu legado duradouro, bem como uma amostra de respeito pelo CCO.

Enquanto Jey Uso obteve a vitória no Royal Rumble Macho Match, Charlotte Flair retornou e venceu a partida feminina do Royal Rumble. Cody Rhodes defendeu o título indiscutível da WWE contra Kevin Owens em uma escada.

Além disso, DIY (Tomasso Ciampa e Johnny Gargano) manteve os títulos da gravadora da WWE contra as metralhadoras Motor City (Alex Shelley e Chris Sabin) com uma pequena ajuda dos ganhos de rua (Montez Ford e Angelo Dawkins).

Quais são seus momentos favoritos das alturas dos recursos do escudo e você acha que uma reunião para a facção é possível? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

